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16:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игроки «Барселоны» недовольны новыми контрактами одноклубников

Игроки «Барселоны» недовольны новыми контрактами некоторых одноклубников, сообщает Marca.

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Источник: Спорт-Экспресс

Несколько дней назад Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Клеман Лангле и Френки де Йонг продлил контракты с «Барселоной». В новых соглашениях футболистов указано, что в сезоне-2020/21 они будут получать урезанную зарплату, а в последующие годы эти деньги им компенсируются.

Игроки «сине-гранатовых» недовольны тем, что их одноклубники подписали такие контракты. Они считают, что эти футболисты отделились от коллектива и пошли на поводу у президента клуба Жозепа Бартомеу. А тот в свою очередь хитростью заставил игроков пойти на снижение зарплаты.

Ранее большинство футболистов каталонского клуба подписало письмо, в котором указано, что они отказываются от принудительного снижения зарплаты.

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