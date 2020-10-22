Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Янг Бойз
Рома
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ЦСКА Сф
ЧФР
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Дандолк
Мольде
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Рапид В
Арсенал
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Байер
Ницца
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Хапоэль Беэр-Шева
Славия Пр
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Стандард Л
Рейнджерс
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Лех
Бенфика
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ПСВ
Гранада
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ПАОК
Омония
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Наполи
АЗ
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Риека
Реал Сосьедад
00
Футбол. Еврокубки
22:00
Вольфсберг
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо З
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:00
Брага
АЕК
Футбол. Еврокубки
22:00
Лестер
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
22:00
Селтик
Милан
Футбол. Еврокубки
22:00
Спарта П
Лилль
Футбол. Еврокубки
22:00
Вильярреал
Сивасспор
Футбол. Еврокубки
22:00
Маккаби Тель-Авив
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
22:00
Лудогорец
Антверпен
Футбол. Еврокубки
22:00
Хоффенхайм
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
22:00
Слован Л
Гент
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» сыграл вничью в первом матче Лиги чемпионов
17В этой Лиге чемпионов сыграют 17 бывших игроков РПЛ
18:04 (мск), источник: Vesti.kz

Новый тренер «Астаны» прокомментировал свою первую победу в КПЛ

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов поделился своим мнением о матче 14-го тура КПЛ с «Тоболом», а также рассказал о потерях в составе.

Наверх

— Я горд за своих подопечных, они сегодня дотерпели и завоевали победу. Все футболисты в разном состоянии, и очень тяжело за пять дней кого-то было подтянуть, плюс у нас много травмированных. Что мы смогли сделать за этот период — поработать, немного подтянуть физическое состояние, расставить игроков, мы это сделали. Чем больше мы будем тренироваться, тем будем лучше играть, потому что уровень мастерства команды позволяет показывать футбол высокого качества. Возможно, в какой-то мере повезло, так как ни у нас, ни у соперника почти не было голевых моментов, — отметил он.

— Вопрос о травмированных, кто-то сможет восстановиться перед матчем с «Окжетпесом»?

— Пока сложно ответить на этот вопрос. Но точно могу сказать, что у нас добавились футболисты, которые не смогут сыграть в следующем матче — травмировался Пиерос Сотириу и четвертую желтую получил Евгений Постников. Поэтому снова необходимо перестраиваться, смотреть, кто сможет сыграть.

— Команда сегодня сыграла на искусственном поле, в следующем туре играть с «Окжетпесом» на натуральном газоне Центрального стадиона. Не является ли это проблемой для команды?

— Все в таком положении, никуда от этого не деться, нужно только принять. Перед этим матчем мы тренировались на синтетике, к игре с «Окжетпесом» будем готовиться на естественном поле.

Напомним, что столичные игроки с минимальным счетом победили костанайский клуб. Тихонов принял «Астану» 16 октября.

Астана
1:0
Первый тайм: 0:0
Тобол Кс
За нокаутом? Названы сроки и место титульного боя супертяжа из Казахстана с серией досрочных побед
Сборная России 7 декабря узнает соперников по квалификации ЧМ
Василий Уткин: Черчесов занимает не свое место
«Реал» рассматривает Почеттино и Рауля на пост главного тренера
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Енисеем»
Владислав Радимов рассказал о примирении с Евгением Плющенко
Легендарный Марчелло Липпи объявил о завершении карьеры тренера
Чемпион Европы из России дисквалифицирован на 4 года за допинг
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь