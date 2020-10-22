Новый тренер «Астаны» прокомментировал свою первую победу в КПЛ

— Я горд за своих подопечных, они сегодня дотерпели и завоевали победу. Все футболисты в разном состоянии, и очень тяжело за пять дней кого-то было подтянуть, плюс у нас много травмированных. Что мы смогли сделать за этот период — поработать, немного подтянуть физическое состояние, расставить игроков, мы это сделали. Чем больше мы будем тренироваться, тем будем лучше играть, потому что уровень мастерства команды позволяет показывать футбол высокого качества. Возможно, в какой-то мере повезло, так как ни у нас, ни у соперника почти не было голевых моментов, — отметил он.