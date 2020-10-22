Новый тренер «Астаны» прокомментировал свою первую победу в КПЛ
Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов поделился своим мнением о матче 14-го тура КПЛ с «Тоболом», а также рассказал о потерях в составе.
Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов поделился своим мнением о матче 14-го тура КПЛ с «Тоболом», а также рассказал о потерях в составе.
— Я горд за своих подопечных, они сегодня дотерпели и завоевали победу. Все футболисты в разном состоянии, и очень тяжело за пять дней
— Вопрос о травмированных,
— Пока сложно ответить на этот вопрос. Но точно могу сказать, что у нас добавились футболисты, которые не смогут сыграть в следующем матче — травмировался Пиерос Сотириу и четвертую желтую получил Евгений Постников. Поэтому снова необходимо перестраиваться, смотреть, кто сможет сыграть.
— Команда сегодня сыграла на искусственном поле, в следующем туре играть с «Окжетпесом» на натуральном газоне Центрального стадиона. Не является ли это проблемой для команды?
— Все в таком положении, никуда от этого не деться, нужно только принять. Перед этим матчем мы тренировались на синтетике, к игре с «Окжетпесом» будем готовиться на естественном поле.
Напомним, что столичные игроки с минимальным счетом победили костанайский клуб. Тихонов принял «Астану» 16 октября.