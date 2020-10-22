Голы Эсеолы и Вагнера Лава помогли «Кайрату» одержать волевую победу над аутсайдером КПЛ

Встреча прошла в Алматы на Центральном стадионе и завершилась со счетом 3:1 в пользу южан.

Первыми успеха на 14-й минуте добились актауские игроки, после розыгрыша углового прицельный удар по воротам нанес Марат Шахметов.

Однако еще до перерыва алматинцы не только отыгрались, но и вышли вперед. Сначала на 31-й минуте ответный мяч забил Адеринсола Эсеола, а на 40-й автоголом отметился российский защитник «Каспия» Лионель Адамс. Точку в матче на 80-й минуте поставил Вагнер Лав.