Голы Эсеолы и Вагнера Лава помогли «Кайрату» одержать волевую победу над аутсайдером КПЛ
«Кайрат» выиграл у «Каспия» в рамках 14-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Кайрат» выиграл у «Каспия» в рамках 14-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Алматы на Центральном стадионе и завершилась со счетом 3:1 в пользу южан.
Первыми успеха на 14-й минуте добились актауские игроки, после розыгрыша углового прицельный удар по воротам нанес Марат Шахметов.
Однако еще до перерыва алматинцы не только отыгрались, но и вышли вперед. Сначала на 31-й минуте ответный мяч забил Адеринсола Эсеола, а на 40-й автоголом отметился российский защитник «Каспия» Лионель Адамс. Точку в матче на 80-й минуте поставил Вагнер Лав.
В итоге «Кайрат» набрал 35 очков и закрепил лидерство в турнирной таблице, а «Каспий» с семью баллами осел на последней, 11-й строчке.