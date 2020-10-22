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18:14 (мск), источник: Vesti.kz

Голы Эсеолы и Вагнера Лава помогли «Кайрату» одержать волевую победу над аутсайдером КПЛ

«Кайрат» выиграл у «Каспия» в рамках 14-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча прошла в Алматы на Центральном стадионе и завершилась со счетом 3:1 в пользу южан.

Первыми успеха на 14-й минуте добились актауские игроки, после розыгрыша углового прицельный удар по воротам нанес Марат Шахметов.

Однако еще до перерыва алматинцы не только отыгрались, но и вышли вперед. Сначала на 31-й минуте ответный мяч забил Адеринсола Эсеола, а на 40-й автоголом отметился российский защитник «Каспия» Лионель Адамс. Точку в матче на 80-й минуте поставил Вагнер Лав.

В итоге «Кайрат» набрал 35 очков и закрепил лидерство в турнирной таблице, а «Каспий» с семью баллами осел на последней, 11-й строчке.

Кайрат
3:1
Первый тайм: 0:0
Каспий
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