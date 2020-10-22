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19:27 (мск), источник: Vesti.kz

Вернулся в сборную, отказался от «Астаны», тащит «Кайсар» в четверку. Как Тагыберген перезагрузил карьеру

Асхат Тагыберген принес очередную победу «Кайсару» в матче 14-го тура КПЛ против «Шахтера» и приблизил свою команду к лидерам сезона. Корреспондент Vesti.kz коротко рассказывает, как самый важный актив кызылординского клуба преодолел застой в карьере и вышел на прежний уровень.

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После перехода в «Астану» в 2016 году казалось, что Тагыберген выходит на пик своей карьеры, но на деле все вышло иначе. Да, пришли титулы, еврокубки, но все же роль полузащитника в столичном клубе скорее была эпизодической. Тагыбергена отдавали аренду и видели в нем лишь игрока ротации, что возможно было справедливо, учитывая уровень конкуренции в те годы в «Астане».

В 2018 году Тагыберген вернулся в родной «Кайсар» и начал постепенный подъем, помогая не только себе, но и клубу. В прошлом году Асхат добыл с кызылординцами долгожданный титул — Кубок Казахстана, а он сам оформил 14 результативных действий в 30 матчах КПЛ, сформировав отличный дуэт в центре с Думаном Нарзилдаевым. В тот же период Михал Билек вернул игрока в сборную на постоянной основе.

Летом нынешнего года «Астана» хотела вновь подписать Тагыбергена, но игрок остался в Кызылорде и, похоже, ни о чем не жалеет. Он уже побывал в одном из больших клубов, поэтому это вполне объяснимое решение, ведь в «Кайсаре» он настоящий лидер. Его клуб претендует на четверку, а сам Асхат набрал отличную форму.

В октябре он провел два качественных матча за сборную Казахстана, особенно в индивидуальном плане ему удалась игра в Минске, где Асхат проделал большой объем работы и мог несколько раз забить.

В недавнем матче с «Шахтером» Тагыберген оформил победный гол, не самый типичный для себя, что еще раз доказывает — он в очень хорошем тонусе.

Тагыбергену 30 лет, безусловно, можно сказать, что он не до конца реализовал потенциал, но так бывает, игроку комфортно в определенной среде. Благо, что Асхат после «Астаны» не просто не потерялся, но и вернулся на уровень сборной и вновь стал одним из лучших и самых эффективных полузащитников премьер-лиги.

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