Футболисты брестского «Динамо» победили «Слуцк» в матче чемпионата Беларуси

Сегодняшний поединок брестчане начали активно, и на 8-й минуте Сергей Кривец открыл счет. Действующие чемпионы страны продолжали владеть инициативой, но на 34-й минуте в одной из контратак гости заработали пенальти, который реализовал Юрий Козлов, — 1:1. После перерыва хозяева также контролировали ход игры и отличились еще дважды: на 67-й минуте игры гол забил Давид Тве, а еще через 15 минут последнюю точку поставил Михаил Гордейчук. Это пятая подряд виктория подопечных Сергея Ковальчука.
Турнирное положение: БАТЭ (Борисов) — 50 очков (26 матчей), «Неман» (Гродно) — 47 (26), «Шахтер» (Солигорск) — 46 (25), «Динамо» (Брест) — 44 (25), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 44 (26), «Ислочь» (Минский район) — 43 (26), «Динамо» (Минск) — 42 (26), «Рух» (Брест) — 39 (26), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 35 (25), «Витебск» — 34 (26), «Минск» — 34 (26), «Славия» (Мозырь) — 28 (24), «Слуцк» — 24 (25), «Городея» — 24 (26), «Белшина» (Бобруйск) — 20 (24), «Смолевичи» — 14 (26).
Бомбардирскую гонку возглавляет форвард БАТЭ Максим Скавыш, забивший 15 мячей.
В 27-м туре чемпионата Беларуси встретятся:
24 октября. БАТЭ — «Витебск», «Динамо» (Минск) — «Белшина», «Городея» — «Смолевичи»;.
25 октября. «Неман» — «Славия», «Энергетик-БГУ» — «Шахтер», «Рух» — «Ислочь»;.
26 октября. «Минск» — «Динамо» (Брест), «Торпедо-БелАЗ» — «Слуцк».