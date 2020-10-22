Футболисты брестского «Динамо» победили «Слуцк» в матче чемпионата Беларуси

Сегодняшний поединок брестчане начали активно, и на 8-й минуте Сергей Кривец открыл счет. Действующие чемпионы страны продолжали владеть инициативой, но на 34-й минуте в одной из контратак гости заработали пенальти, который реализовал Юрий Козлов, — 1:1. После перерыва хозяева также контролировали ход игры и отличились еще дважды: на 67-й минуте игры гол забил Давид Тве, а еще через 15 минут последнюю точку поставил Михаил Гордейчук. Это пятая подряд виктория подопечных Сергея Ковальчука.