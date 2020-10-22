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21:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Это очень тяжелый проигрыш». Тренер «Тобола» нашел объяснение поражению от «Астаны»

Главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян прокомментировал игру с «Астаной» в рамках 14-го тура чемпионата Казахстана по футболу.

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«В первом тайме контролировали игру. Были моменты, была агрессия, выигрывали борьбу, навязали «Астане» свой футбол. Были три-четыре момента, но нас как всегда подвела реализация. Вопрос, конечно, к атакующей группе. Все-таки нужно было забивать один из моментов такой команде, во втором тайме тогда было бы легче.

Сразу после перерыва допустили три-четыре ошибки. «Астана» сразу почувствовала уверенность, выровняла игру, но моментов у наших ворот по сути и не было. У нас еще было пару моментов, которые мы не реализовали. У «Астаны» был только один момент, который, можно сказать, мы им сами и создали. Неудачно выбивали мяч после фланговой подачи, затем рикошет и мяч отлетел к Щеткину. Свой единственный момент они использовали. Были попытки сравнять счет, но, к сожалению, не получилось.

Конечно, это очень тяжелое поражение. Если смотреть на то, как складывался матч, то, я думаю, мы не должны были сегодня проигрывать. Как минимум на ничью мы наиграли. Но это футбол. Когда ты пропускаешь и не забиваешь, то невозможно набирать очки. У нас через три дня уже следующий матч. Нужно как можно скорее восстановиться, чтобы готовиться к следующему туру. Нас ждет очень непростая игра с «Кайратом», — приводит его слова официальный сайт клуба.

Встреча, прошедшая в Алматы на стадионе «Жас Кыран», завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба. Решающий гол на 66-й минуте забил форвард сборной Казахстана Алексей Щеткин. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.

Астана
1:0
Первый тайм: 0:0
Тобол Кс
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