«Это очень тяжелый проигрыш». Тренер «Тобола» нашел объяснение поражению от «Астаны»

«В первом тайме контролировали игру. Были моменты, была агрессия, выигрывали борьбу, навязали «Астане» свой футбол. Были три-четыре момента, но нас как всегда подвела реализация. Вопрос, конечно, к атакующей группе. Все-таки нужно было забивать один из моментов такой команде, во втором тайме тогда было бы легче.

Сразу после перерыва допустили три-четыре ошибки. «Астана» сразу почувствовала уверенность, выровняла игру, но моментов у наших ворот по сути и не было. У нас еще было пару моментов, которые мы не реализовали. У «Астаны» был только один момент, который, можно сказать, мы им сами и создали. Неудачно выбивали мяч после фланговой подачи, затем рикошет и мяч отлетел к Щеткину. Свой единственный момент они использовали. Были попытки сравнять счет, но, к сожалению, не получилось.

Конечно, это очень тяжелое поражение. Если смотреть на то, как складывался матч, то, я думаю, мы не должны были сегодня проигрывать. Как минимум на ничью мы наиграли. Но это футбол. Когда ты пропускаешь и не забиваешь, то невозможно набирать очки. У нас через три дня уже следующий матч. Нужно как можно скорее восстановиться, чтобы готовиться к следующему туру. Нас ждет очень непростая игра с «Кайратом», — приводит его слова официальный сайт клуба.