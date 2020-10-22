«Это очень тяжелый проигрыш». Тренер «Тобола» нашел объяснение поражению от «Астаны»
Главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян прокомментировал игру с «Астаной» в рамках 14-го тура чемпионата Казахстана по футболу.
Главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян прокомментировал игру с «Астаной» в рамках 14-го тура чемпионата Казахстана по футболу.
«В первом тайме контролировали игру. Были моменты, была агрессия, выигрывали борьбу, навязали «Астане» свой футбол. Были
Сразу после перерыва допустили
Конечно, это очень тяжелое поражение. Если смотреть на то, как складывался матч, то, я думаю, мы не должны были сегодня проигрывать. Как минимум на ничью мы наиграли. Но это футбол. Когда ты пропускаешь и не забиваешь, то невозможно набирать очки. У нас через три дня уже следующий матч. Нужно как можно скорее восстановиться, чтобы готовиться к следующему туру. Нас ждет очень непростая игра с «Кайратом», — приводит его слова официальный сайт клуба.
Встреча, прошедшая в Алматы на стадионе «Жас Кыран», завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба. Решающий гол на 66-й минуте забил форвард сборной Казахстана Алексей Щеткин. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.