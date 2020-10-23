Футболисты «Барселоны» написали письмо руководству клуба

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В тексте письма говорится, что футболисты не намерены мириться с тем, что «Барселона» нарушает права аргументами, которые приведены в послании руководства.

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«Руководство уверено, что единственный способ добиться снижения затрат — совместные усилия всех подразделений клуба. В то же время они признают, явно противореча себе, что некоторые из упомянутых подразделений уже осуществили экономические корректировки», — фрагмент текста письма.

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Напомним, что в СМИ в октябре появилась информация о финансовых трудностях «Барселоны».