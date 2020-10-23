Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Штутгарт
Кельн
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Торино
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Астон Вилла
Лидс
Футбол. Зарубежный
22:00
Эльче
Валенсия
Футбол. Первый дивизион
24.10
СКА-Хабаровск
Чертаново
Все события
Фоторепортажи
10Ничья ЦСКА с «Вольфсбергом»
17В этой Лиге чемпионов сыграют 17 бывших игроков РПЛ
13:33 (мск), источник: Газета.Ру

Футболисты «Барселоны» написали письмо руководству клуба

Футболисты «Барселоны» написали письмо руководству клуба, в котором сообщили о своем нежелании идти навстречу в вопросе снижения зарплат, сообщает Marca.

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В тексте письма говорится, что футболисты не намерены мириться с тем, что «Барселона» нарушает права аргументами, которые приведены в послании руководства.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Руководство уверено, что единственный способ добиться снижения затрат — совместные усилия всех подразделений клуба. В то же время они признают, явно противореча себе, что некоторые из упомянутых подразделений уже осуществили экономические корректировки», — фрагмент текста письма.

Барселона (Барселона)

Напомним, что в СМИ в октябре появилась информация о финансовых трудностях «Барселоны».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Актер «Молодежки» избил «Гниду» из «Кадетства»
Виноват рецептор: как взрослые заражают детей COVID-19
Быстрый гол не к добру. ЦСКА упустил победу в матче ЛЕ
СМИ: Зидан близок к увольнению из «Реала»
Нурмагомедов согнал 8,5 кг за шесть дней перед боем с Гэтжи
Гэтжи не планирует ввязываться в провокации в бою против Хабиба
Эквадорский игрок «Сочи» пропустит шесть игр РПЛ из-за травмы
Фото самой сексуальной спортсменки мира в топе разозлило фанатов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь