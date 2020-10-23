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14:28 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Зидана могут уволить с поста главного тренера «Реала» по итогам ближайших матчей

ТАСС, 23 октября. Главного тренера мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедина Зидана могут уволить, если его команда потерпит поражения в двух ближайших матчах. Об этом сообщает издание L'Equipe.

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«Реал» проиграл две последние встречи: «Кадису» (0:1) в чемпионате Испании и донецкому «Шахтеру» (2:3) в Лиге чемпионов. Оба матча прошли на домашнем поле. По информации издания, на место Зидана рассматриваются кандидатуры аргентинца Маурисио Почеттино, который до 2019 года тренировал «Тоттенхэм», и испанца Рауля, являющегося тренером фарм-клуба «Реала».

Реал (Мадрид)

Следующий матч «Реал» проведет с «Барселоной» в рамках чемпионата Испании 24 октября, 27 октября мадридский клуб проведет свою вторую игру в Лиге чемпионов, соперником станет «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Обе встречи гостевые.

Зидан был назначен тренером «Реала» в 2019 году, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее он уже тренировал мадридский клуб с 2016 по 2018 год.

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