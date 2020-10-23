«От клубов из Казахстана есть интерес». Форвард «Кайсара» — о КПЛ, Вайссе и лучшем сезоне в карьере

Один из лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша КПЛ Элгуджа Лобжанидзе в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, что он думает о матчах в одной локации, почему сборная Грузии оказалась сильнее команды Казахстана и кто является лучшим игроком лиги. Это второй сезон для грузинского нападающего в казахстанском чемпионате, ранее он играл за «Тараз», а теперь защищает цвета «Кайсара».

О чемпионате в новых условиях, лидерстве «Кайрата» и задачах «Кайсара»

«Можно сказать, что этот год лучший в моей карьере, я в хорошей форме, забиваю, но жаль, что мой гол “Иртышу” аннулировали. Конечно, без болельщиков очень тяжело играть в другом городе. Но мы уже привыкли, что играем в одной локации, нет многочисленных перелетов, но еще раз повторюсь — плохо то, что болельщиков на трибунах нет, я думаю, они хотят увидеть команду в своем городе. Лидерство “Кайрата” связано с тем, что они в очень хорошей форме. Наши задачи? Мы боролись и будем бороться за медали. Хорошо, что выиграли матч с “Шахтером”, но в целом мы никогда не теряли надежду на медали».

О победах над Беларусью и Казахстаном и Владимире Вайссе

«Сейчас вся страна объединилась, все виды спорта болели за нас в матче с Беларусью. Жаль, что опять же не пустили болельщиков, хотя я знаю, они были вокруг стадиона и поддерживали нас. Вайсс — очень хороший тренер и человек, у него всегда был и есть результат. Думаю, он сделал многое не только для Казахстана, но и для Грузии. Про Казахстан он, кстати, вспоминает, всегда спрашивает. Матчи Грузии против Казахстана? Я думаю, тогда мы были лучше готовы к этим играм, молодые футболисты набрали форму и в целом сборная сыграла хорошо».

Об интересе других клубов, Алматы и лучшем игроке КПЛ

«Есть разговоры от клубов из Казахстана, а также из других стран. Но пока думаю о задачах в “Кайсаре” и важных играх, которые предстоят. Алматы мне очень нравится. Да, я уже пробовал еду в грузинском ресторане здесь, было вкусно, но сравнивать, как готовят именно в ресторанах в Грузии, не буду. Касательно лучшего игрока, наверное, это должен быть футболист с высокими результатами, часто попадающий в символическую сборную. Тагыберген? Почему нет».