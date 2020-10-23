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18:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Серхио Рамос попал в заявку «Реала» на матч с «Барселоной»

Мадридский «Реал» опубликовал список футболистов, которые вошли в заявку на матч 7-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».

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Источник: Reuters

Матч «Барселона» — «Реал» состоится завтра, 24 октября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой.

Напомним, участие защитника и капитана «сливочных» Серхио Рамоса было под вопросом, так как футболист получил травму в матче предыдущего тура чемпионата Испании с «Кадисом» (0:1). В связи с повреждением 34-летний футболист не сыграл во встрече 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром», также завершившейся для «Реала» поражением (2:3).

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