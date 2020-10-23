Футбольный клуб «Ювентус» объявил о завершении карантина
ТАСС, 23 октября. Карантин итальянского футбольного клуба «Ювентус» завершен. Об этом сообщила
ТАСС, 23 октября. Карантин итальянского футбольного клуба «Ювентус» завершен. Об этом сообщила
Ранее стало известно, что несколько сотрудников и игроков команды, включая португальского нападающего Криштиану Роналду, сдали тесты на коронавирус с положительным результатом, в связи с чем весь состав команды был изолирован в отеле недалеко от клубной базы.
«Ювентус» занимает пятое место в таблице чемпионата Италии, набрав восемь очков после четырех игр. 25 октября команда в рамках турнира дома встретится с «Вероной», а 28 октября сыграет на своем поле против «Барселоны» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.