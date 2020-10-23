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20:03 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб «Ювентус» объявил о завершении карантина

ТАСС, 23 октября. Карантин итальянского футбольного клуба «Ювентус» завершен. Об этом сообщила пресс-служба команды.

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Источник: AP 2020

Ранее стало известно, что несколько сотрудников и игроков команды, включая португальского нападающего Криштиану Роналду, сдали тесты на коронавирус с положительным результатом, в связи с чем весь состав команды был изолирован в отеле недалеко от клубной базы.

«Ювентус» занимает пятое место в таблице чемпионата Италии, набрав восемь очков после четырех игр. 25 октября команда в рамках турнира дома встретится с «Вероной», а 28 октября сыграет на своем поле против «Барселоны» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

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