«Лидс» нанес «Астон Вилле» первое поражение в новом сезоне АПЛ. Бэмфорд сделал хет-трик
В матче 6-го тура АПЛ Астон Вилла принимала Лидс: команда Марсело Бьелса на выезде добилась разгромной победы со счетом 3:0.
В матче 6-го тура АПЛ Астон Вилла принимала Лидс: команда Марсело Бьелса на выезде добилась разгромной победы со счетом 3:0.
Все три мяча были забиты во втором тайме: на 55-й минуте Патрик Бэмфорд счет открыл, на 67-й он оформил дубль, а на 74-й сделал
Бэмфорд стал первым за 17 лет игроком «Лидса», сделавшим
«Лидс» с 10 очками располагается на 3-й строчке в таблице АПЛ, а «Астон Вилла», потерпевшая первое поражение, с 12 очками занимает 2-е место.