«Лидс» нанес «Астон Вилле» первое поражение в новом сезоне АПЛ. Бэмфорд сделал хет-трик

Все три мяча были забиты во втором тайме: на 55-й минуте Патрик Бэмфорд счет открыл, на 67-й он оформил дубль, а на 74-й сделал хет-трик.

Бэмфорд стал первым за 17 лет игроком «Лидса», сделавшим хет-трик в АПЛ. До него это сделал Марк Видука в 2003 году.