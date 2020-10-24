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00:54 (мск), источник: Sport24

«Лидс» нанес «Астон Вилле» первое поражение в новом сезоне АПЛ. Бэмфорд сделал хет-трик

В матче 6-го тура АПЛ Астон Вилла принимала Лидс: команда Марсело Бьелса на выезде добилась разгромной победы со счетом 3:0.

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Источник: Sport24

Все три мяча были забиты во втором тайме: на 55-й минуте Патрик Бэмфорд счет открыл, на 67-й он оформил дубль, а на 74-й сделал хет-трик.

Бэмфорд стал первым за 17 лет игроком «Лидса», сделавшим хет-трик в АПЛ. До него это сделал Марк Видука в 2003 году.

«Лидс» с 10 очками располагается на 3-й строчке в таблице АПЛ, а «Астон Вилла», потерпевшая первое поражение, с 12 очками занимает 2-е место.

Астон Вилла
0:3
Первый тайм: 0:0
Лидс
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