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16:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Президент ла лиги считает, что уход из «Барселоны» скажется на имидже Месси

Президент ла лиги Хавьер Тебас не видит проблемы для чемпионата Испании в возможном уходе из «Барселоны» нападающего Лионеля Месси.

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В летнее трансферное окно 33-летний аргентинец хотел уйти из клуба. Игроком интересовались «Ювентус», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

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Барселона (Барселона)

— Это не была бы драма, — приводит Yahoo! Sports Тебаса. — Криштиану Роналду ушел, Неймар ушел. Неймар перешел в «ПСЖ», и я не видел, чтобы французская лига достигла супер уровня из-за него. Такова реальность. Люди, которые думают, что именно игроки определяют уровень турнира, ошибаются, и я рад, что они так думают, потому что они не будут расти.

Все голы и лучшие моменты чемпионата Испании

Если Месси покинет «Барселону», его репутация, которую он имеет сейчас и которая так хорошо работает на него, очень пострадает.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это правда, что он мог бы получить более выгодное предложение в финансовом плане, но я думаю, что он должен сохранить репутацию, которую он приобрел за более чем 20 лет.

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