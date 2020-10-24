Президент ла лиги считает, что уход из «Барселоны» скажется на имидже Месси

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В летнее трансферное окно 33-летний аргентинец хотел уйти из клуба. Игроком интересовались «Ювентус», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

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Барселона (Барселона) Все о команде

— Это не была бы драма, — приводит Yahoo! Sports Тебаса. — Криштиану Роналду ушел, Неймар ушел. Неймар перешел в «ПСЖ», и я не видел, чтобы французская лига достигла супер уровня из-за него. Такова реальность. Люди, которые думают, что именно игроки определяют уровень турнира, ошибаются, и я рад, что они так думают, потому что они не будут расти.

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Если Месси покинет «Барселону», его репутация, которую он имеет сейчас и которая так хорошо работает на него, очень пострадает.

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