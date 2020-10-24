«Аль-Айн» с Исламханом в составе упустил победу в чемпионате ОАЭ

«Аль-Айн», за который выступает футболист сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, поделил очки с «Аль-Ахли» в выездном матче второго тура чемпионата ОАЭ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Читайте также «Аль-Айн» без Исламхана в составе вылетел из Кубка Арабского залива

Встреча завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились гости усилиями Лаба Коджо на 55-й минуте. На это хозяева ответили точным ударом Юсефа Джабера на 75-й минуте.

Исламхан, который пропустил первый тур из-за полученной мышечной травмы в расположении национальной команды, вышел на замену на 44-й минуте, но результативными действиями не отметился.