«Аль-Айн» с Исламханом в составе упустил победу в чемпионате ОАЭ
Ранее казахстанец был травмирован.
Ранее казахстанец был травмирован.
«Аль-Айн», за который выступает футболист сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, поделил очки с «Аль-Ахли» в выездном матче второго тура чемпионата ОАЭ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились гости усилиями Лаба Коджо на 55-й минуте. На это хозяева ответили точным ударом Юсефа Джабера на 75-й минуте.
Исламхан, который пропустил первый тур
Как итог, команды в двух играх набрали по четыре очка и расположились друг за другом в турнирной таблице. «Аль-Ахли» оказался на четвертом месте, «Аль-Айн» — на пятом.