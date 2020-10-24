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09:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Аль-Айн» с Исламханом в составе упустил победу в чемпионате ОАЭ

Ранее казахстанец был травмирован.

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Источник: AP 2020

«Аль-Айн», за который выступает футболист сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, поделил очки с «Аль-Ахли» в выездном матче второго тура чемпионата ОАЭ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились гости усилиями Лаба Коджо на 55-й минуте. На это хозяева ответили точным ударом Юсефа Джабера на 75-й минуте.

Исламхан, который пропустил первый тур из-за полученной мышечной травмы в расположении национальной команды, вышел на замену на 44-й минуте, но результативными действиями не отметился.

Как итог, команды в двух играх набрали по четыре очка и расположились друг за другом в турнирной таблице. «Аль-Ахли» оказался на четвертом месте, «Аль-Айн» — на пятом.

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