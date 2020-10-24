Нападающий «Астаны» забил четвертый гол и помог нидерландскому клубу выиграть пятый матч
Всего было забито три гола.
Всего было забито три гола.
Форвард «Астаны» и сборной Кюрасао Рангело Янга помог НЕК набрать три очка в домашнем матче с «Гоу Эхед Иглс» в рамках девятого тура первого дивизиона чемпионата Нидерландов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Неймегене завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей на 22-й и 48-й минутах отличились Хавьер Вет и Рангело Янга. У проигравших один мяч на 67-й минуте отыграл Люк Брауверс.
Как итог, НЕК с 16 очками расположился на пятом месте из 20, а «Гоу Эхед Иглс» с 12 баллами оказался на 11-й позиции.
Отметим, что Янга за нынешний клуб выступает с августа, забив уже четыре гола в девяти играх. При этом правами на него
Первую часть нынешнего года легионер провел в аренде в «Лугано». В составе швейцарского клуба сыграл 13 матчей, голов не забил.