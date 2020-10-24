Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13:00
Краснодар-2
Динамо Бр
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Енисей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Сочи
Футбол. Зарубежный
14:30
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта
Сампдория
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Рубин
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Фрайбург
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Алания
Футбол. Первый дивизион
17:00
Велес
Томь
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чайка
Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Барселона
Реал
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Чертаново
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Лорьян
Марсель
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Иртыш
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Спартак
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Ротор
Футбол. Зарубежный
19:00
Дженоа
Интер
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
19:30
Осасуна
Атлетик
Футбол. Зарубежный
19:30
Севилья
Эйбар
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:00
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
Бетис
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» сыграл вничью с клубом «Ред Булл Зальцбург» в ЛЧ
15Самые горячие кадры в истории миланского дерби
10:09 (мск), источник: Vesti.kz

Снова «стандарт», камбэк и шанс для Эсеолы. Что тревожит и обнадеживает в игре «Кайрата»

Алматинцы лидируют в чемпионате.

Наверх

Несмотря на плановую победу над «Каспием», игра «Кайрата» вызывает определенные вопросы. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о явной болезни алматинцев при игре в обороне и почти «валидольном» успехе команды Алексея Шпилевского в 14-м туре.

Во втором матче подряд алматинцы позволили сопернику забить быстрый гол. Если в игре с «Жетысу» к пропущенным мячам на 6-й и 17-й минутах привели ошибки в обороне, причем невынужденные, результатом одной из которых стал автогол Гафуржана Суюмбаева, то во встрече с «Каспием» соперник образцово использовал домашнюю заготовку. На 14-й минуте Марат Шахметов, расположившись вне штрафной площади, всем своим видом показывал, что будет действовать на подборе. Его забегание в штрафную площадь и удар в касание стали откровением для обороны хозяев.

Вновь проявились проблемы алматинцев при стандартных положениях у своих ворот — шесть пропущенных мячей из 12. При этом в двух матчах, где алматинцам были забиты такие голы, «Кайрат» потерял четыре очка из шести. Для тренерского штаба команды в преддверии важнейших игр против главных конкурентов данный фактор должен нести беспокойство и тревогу. Отыгрываться в матче с аутсайдером или середняком КПЛ — это не то же самое, как в играх с конкурентами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, у Шпилевского нашелся козырь в рукаве в лице Адеринсолы Эсеолы. Украинский форвард появился на поле в середине первого тайма. Вынужденная замена связана с травмой Гулжигита Алыкулова. Эсеоле хватило десяти минут, чтобы сравнять счет и разрядить ситуацию. Учитывая гол украинца и его полезные действия в предыдущем матче с «Жетысу», которые позволили сравнять счет, думается, что Эсеола должен получить больше игрового времени, тем более, что алматинцы, скорее всего, будут вынуждены проводить ротацию в атакующей линии.

Во время загрузки произошла ошибка.

В связи с повреждением, которое получил Алыкулов, большие возможности проявить себя получает Еркебулан Тунгышбаев. В матче с «Каспием» вингер «Кайрата» сделал ассист на Вагнера Лава. И в целом Тунгышбаев, отыгравший около получаса, был продуктивен.

Отметим, что впереди у «Кайрата» весьма плотный график. За 13 дней «желто-черные» проведут четыре игры. 26 октября команда Шпилевского встретится с «Тоболом», 30-го числа сыграет с «Астаной», 3 ноября — с «Ордабасы», а 7-го — с «Кайсаром».

После 14 туров «Кайрат», набрав 35 очков, закрепил лидерство в турнирной таблице. «Астана», обыграв «Тобол», делит второе-третье места с «Ордабасы» — по 24 очка. «Тобол» с 23 баллами расположился на четвертой строчке.

Читайте также
"Сергей часто приезжал в Дагестан". Казахстанский эксперт назвал плюсы отмененного боя Морозова с братом Хабиба
Орел против Хайлайта. Нурмагомедов проведет бой с Гэтжи
Последнее класико для Зидана и Месси? Клубы в ужасном состоянии
Эль класико и другие: Топ-5 ставок выходных
У менеджера Хабиба найден коронавирус
Российский чемпион ОИ подписал контракт с клубом НХЛ
Ла Лига и Серия А: 5 матчей, которые надо смотреть на выходных
Глава UFC назвал следующего соперника Чимаева
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь