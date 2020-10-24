Снова «стандарт», камбэк и шанс для Эсеолы. Что тревожит и обнадеживает в игре «Кайрата»

Несмотря на плановую победу над «Каспием», игра «Кайрата» вызывает определенные вопросы. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о явной болезни алматинцев при игре в обороне и почти «валидольном» успехе команды Алексея Шпилевского в 14-м туре.

Во втором матче подряд алматинцы позволили сопернику забить быстрый гол. Если в игре с «Жетысу» к пропущенным мячам на 6-й и 17-й минутах привели ошибки в обороне, причем невынужденные, результатом одной из которых стал автогол Гафуржана Суюмбаева, то во встрече с «Каспием» соперник образцово использовал домашнюю заготовку. На 14-й минуте Марат Шахметов, расположившись вне штрафной площади, всем своим видом показывал, что будет действовать на подборе. Его забегание в штрафную площадь и удар в касание стали откровением для обороны хозяев.

Вновь проявились проблемы алматинцев при стандартных положениях у своих ворот — шесть пропущенных мячей из 12. При этом в двух матчах, где алматинцам были забиты такие голы, «Кайрат» потерял четыре очка из шести. Для тренерского штаба команды в преддверии важнейших игр против главных конкурентов данный фактор должен нести беспокойство и тревогу. Отыгрываться в матче с аутсайдером или середняком КПЛ — это не то же самое, как в играх с конкурентами.

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Впрочем, у Шпилевского нашелся козырь в рукаве в лице Адеринсолы Эсеолы. Украинский форвард появился на поле в середине первого тайма. Вынужденная замена связана с травмой Гулжигита Алыкулова. Эсеоле хватило десяти минут, чтобы сравнять счет и разрядить ситуацию. Учитывая гол украинца и его полезные действия в предыдущем матче с «Жетысу», которые позволили сравнять счет, думается, что Эсеола должен получить больше игрового времени, тем более, что алматинцы, скорее всего, будут вынуждены проводить ротацию в атакующей линии.

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В связи с повреждением, которое получил Алыкулов, большие возможности проявить себя получает Еркебулан Тунгышбаев. В матче с «Каспием» вингер «Кайрата» сделал ассист на Вагнера Лава. И в целом Тунгышбаев, отыгравший около получаса, был продуктивен.

Отметим, что впереди у «Кайрата» весьма плотный график. За 13 дней «желто-черные» проведут четыре игры. 26 октября команда Шпилевского встретится с «Тоболом», 30-го числа сыграет с «Астаной», 3 ноября — с «Ордабасы», а 7-го — с «Кайсаром».