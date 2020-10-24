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09:42 (мск), источник: Матч ТВ

Последнее класико для Зидана и Месси? «Реал» и «Барса» подходят к очной встрече в ужасном состоянии

Обычно мы спрашиваем, кто из них лучше. Сейчас — кто хуже.

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Матчи между «Реалом» и «Барселоной» в последнее время уже не те. За последние три класико в Ла Лиге было забито всего три мяча. Последний раз такая голевая засуха в трех класико подряд фиксировалась 50 лет назад.

Обе команды в плохой форме. «Барселона» не может победить в чемпионате Испании на протяжении двух матчей. «Реал» проиграл в двух последних матчах.

Испанская и французская пресса пишут о том, что поражение в класико может привести к отставке Зидана.

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«Реал» и «Барселона» играют очень плохо. Первые разучились забивать, вторые не похожи на команду

Уже и не вспомнишь, когда «Реал» и «Барселона» синхронно подходили бы к очной встрече в столь незавидном положении — на третьей и девятой строчках таблицы соответственно. И дело не только в количестве сыгранных матчей (у «Барсы» две игры в запасе, у «Реала» одна). Оба испанских гранда просто плохо играют в футбол здесь и сейчас.

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«Реал» успел проиграть дважды за последнюю неделю. И если поражение от новичка чемпионата «Кадиса» с минимальным счетом было воспринято болельщиками как аномальная неудача, то вот три пропущенных мяча к перерыву матча с «Шахтером» заставили всех призадуматься о перспективах команды в сезоне.

Поскольку у всех на уме сейчас только болезни и вирусы, то сформулируем максимально доступно: у Зидана хронический недозабивин — недуг, при котором команда редко поражает ворота соперников. Он вообще распространен в окрестностях Мадрида — фанаты «Атлетико» не дадут соврать.

Реал (Мадрид)

В летний период, когда доигрывался сезон-2019/20, «Реал» за 11 туров забил 21 мяч — меньше двух за игру. Сейчас ситуация еще хуже — в пяти матчах «Реал» забил шесть раз. По числу ударов за матч среди команд из пятерки сильнейших чемпионатов Европы мадридская команда занимает… 27-е место.

Барселона (Барселона)

Проблемы «Барселоны» одновременно всем очевидны и при этом менее осязаемы. Человек, который бы ориентировался только на результаты матчей, не заподозрил бы в старте каталонского сезона ничего страшного: за пять матчей трижды побеждали соперника крупно, а пропустили только три мяча. Кризис «Барселоны» как фильм ужасов — его надо смотреть, чтобы испугаться.

То, что новый тренер Роналд Куман декларировал новые роли для Антуана Гризманна и Френки де Йонга, ничего особенно не изменило — первый продолжает изображать человека-невидимку, а второй по-прежнему удачные действия чередует с обрезами, неудачно выбирает позицию и привозит пенальти. Вообще, когда благополучие команды полностью зависит от состояния 17-летнего Ансу Фати, кажется, что ее система выстроена как-то неверно.

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И что самое главное — это показали матчи с «Севильей» и «Хетафе» — «Барселона» абсолютно статичная в тактическом плане команда. Куман и так не зарекомендовал себя искусным шахматистом, но и ресурсы по изменению игры сильно ограничены.

Проблемы обоих клубов выросли из проваленной трансферной политики. «Реал» не купил никого, «Барселона» накупила ненужных

Успех футбольной команды на поле в глобальном смысле предопределен тем, как менеджеры поработали над ним в межсезонье (а еще точнее, в течение нескольких лет). В этом году обоим испанским грандам было бы правильнее представлять новую домашнюю форму на сезон с заплатками в нескольких местах — под стать их трансферной политике.

В этом никто не виноват. Экономический кризис вследствие пандемии COVID-19 больно ударил по всем клубам за пределами английской премьер-лиги, а всегда играющие на грани фола «Реал» и «Барселона» оказались ему подвержены в наибольшей степени. «Барселона» покупала новых игроков только после продажи старых и не смогла позволить себе центрфорварда Мемфиса Депая под занавес трансферного окна, «Реал» же не купил вообще никого.

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У Зидана есть костяк команды, которому коллективно уже хорошо за тридцать. Он уже не может в прежней степени рассчитывать на Модрича, Марсело, Бензема и в меньшей степени Рамоса с Кроосом. Но единственные, кто реально усилил состав его команды в последние пару лет — бразильские тинейджеры Винисиус и Родриго, которым тоже еще расти и расти до уровня стабильных игроков основы.

Футбол

Испания 2020/2021
Тур 7, 24.10.2020, 17:00

Барселона-Реал-

Азар не играет из-за постоянных травм и неумения соблюдать диету. Асенсио тоже все никак не может набрать форму после тяжелой травмы. Йович и Милитао выглядят как одни из главных трансферных ошибок десятилетия. Кто-нибудь еще помнит, как выглядит Иско? В прошлом году мы захваливали глубину состава «Реала», но оказалось, что это глубина колодца, в котором нет воды.

«Барселона» имеет схожие проблемы, хотя надо признать, что состав несколько омолодился за это лето. Однако состав игроков кроился под разных тренеров и разные системы. Только представьте: сначала Вальверде покупали игроков, которые ему совершенно не нужны, потом радикально изменили стиль игры при Сетьене, а теперь откат к Куману и его видению. Вот тебе, Роналд, труба, плащ-палатка и щенок бульдога, собери из них, пожалуйста, космолет.

Есть робкая надежда, что «Барселона» разгонится либо за счет молодецкого задора одних игроков (Фати, Педри, Дест, Тринкау, Пуч — все не старше 21 года) или индивидуального класса других (Месси, Коутиньо и, если вы неисправимый оптимист, Гризманн). Но в этом нет системы, это сборная случайным образом подобранных футболистов.

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Это может быть последнее класико для Зидана и Месси. Француза могут уволить, аргентинца ждет «Сити»

Если определять, для кого результат матча важнее, то ответ очевидный — для «Реала». Вернее, для Зидана. Испанское издание As в один голос с французской L’Equipe заговорили о том, что в случае поражений в ближайших матчах Флорентино Перес найдет для своей команды другого специалиста — Маурисио Почеттино или легенду клуба Рауля, который в данный момент работает с «Кастильей», молодежной командой «Реала».

Конечно, это выглядит поспешным решением от президента, ведь он совсем недавно прибежал к Зидану как к спасителю и просил его вернуться в проект, потонувший под руководством Лопетеги и Солари. Француз не просто выправил лодку, он наладил игру в обороне и отобрал у «Барселоны» чемпионский титул. Нынешние проблемы «Реала» связаны с недокомплектом состава в первую очередь. И с ошибками самого тренера только во вторую.

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Но если вы хотя бы немного знаете методы работы сеньора Переса, то не удивитесь слухам о возможной отставке Зидана. Главный принцип «Реала» последних 20 лет — поражения не прощаются, оправданий не существует. Карло Анчелотти принес «Реалу» долгожданный десятый Кубок чемпионов, но стоило команде впасть в кризис на следующий сезон, как итальянец был без раздумий отправлен в отставку.

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Роналд Куман же работает без особого давления. Через пару недель может быть выгнан из клуба человек, который его нанял — Хосеп Бартомеу.

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Шансы Кумана остаться на своем посту после выборов нового президента минимальны, потому что все реальные кандидаты обещают болельщикам кого-нибудь интересного — в данном случае, Хави или даже Гвардиолу. Победа в класико не повысит шансы Кумана сохранить свой пост на долгосрочной дистанции, а поражение — не понизит.

Но вот какой момент стоит учитывать — Месси перед началом сезона ясно дал понять, что это его последний год в «Барселоне». Летом у него заканчивается контракт, и аргентинец настроен покинуть Каталонию. «Манчестер Сити» уже предлагает «Барсе» 15 миллионов евро за трансфер аргентинца зимой — смешная сумма, но это хоть какие-то деньги за игрока, который уйдет бесплатно летом.

Последнее класико Зидана, последнее класико Месси — вообще или на «Камп Ноу». При пустых трибунах, в ситуации, когда обе команды показывают плохой футбол. 2020 год, заканчивайся поскорей.


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Напомним, что прямую трансляцию матча «Барселона» — «Реал» смотрите сегодня, начиная с 16:55 по Москве на «Матч! Футбол 1».

Станислав Рынкевич

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