Последнее класико для Зидана и Месси? «Реал» и «Барса» подходят к очной встрече в ужасном состоянии

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Матчи между «Реалом» и «Барселоной» в последнее время уже не те. За последние три класико в Ла Лиге было забито всего три мяча. Последний раз такая голевая засуха в трех класико подряд фиксировалась 50 лет назад.

Обе команды в плохой форме. «Барселона» не может победить в чемпионате Испании на протяжении двух матчей. «Реал» проиграл в двух последних матчах.

Испанская и французская пресса пишут о том, что поражение в класико может привести к отставке Зидана.

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«Реал» и «Барселона» играют очень плохо. Первые разучились забивать, вторые не похожи на команду

Уже и не вспомнишь, когда «Реал» и «Барселона» синхронно подходили бы к очной встрече в столь незавидном положении — на третьей и девятой строчках таблицы соответственно. И дело не только в количестве сыгранных матчей (у «Барсы» две игры в запасе, у «Реала» одна). Оба испанских гранда просто плохо играют в футбол здесь и сейчас.

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«Реал» успел проиграть дважды за последнюю неделю. И если поражение от новичка чемпионата «Кадиса» с минимальным счетом было воспринято болельщиками как аномальная неудача, то вот три пропущенных мяча к перерыву матча с «Шахтером» заставили всех призадуматься о перспективах команды в сезоне.

Поскольку у всех на уме сейчас только болезни и вирусы, то сформулируем максимально доступно: у Зидана хронический недозабивин — недуг, при котором команда редко поражает ворота соперников. Он вообще распространен в окрестностях Мадрида — фанаты «Атлетико» не дадут соврать.

Реал (Мадрид) Все о команде

В летний период, когда доигрывался сезон-2019/20, «Реал» за 11 туров забил 21 мяч — меньше двух за игру. Сейчас ситуация еще хуже — в пяти матчах «Реал» забил шесть раз. По числу ударов за матч среди команд из пятерки сильнейших чемпионатов Европы мадридская команда занимает… 27-е место.

Барселона (Барселона) Все о команде

Проблемы «Барселоны» одновременно всем очевидны и при этом менее осязаемы. Человек, который бы ориентировался только на результаты матчей, не заподозрил бы в старте каталонского сезона ничего страшного: за пять матчей трижды побеждали соперника крупно, а пропустили только три мяча. Кризис «Барселоны» как фильм ужасов — его надо смотреть, чтобы испугаться.

То, что новый тренер Роналд Куман декларировал новые роли для Антуана Гризманна и Френки де Йонга, ничего особенно не изменило — первый продолжает изображать человека-невидимку, а второй по-прежнему удачные действия чередует с обрезами, неудачно выбирает позицию и привозит пенальти. Вообще, когда благополучие команды полностью зависит от состояния 17-летнего Ансу Фати, кажется, что ее система выстроена как-то неверно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CGqT94Pqe1_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CGqT94Pqe1_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CGqT94Pqe1_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-10-22T21:37:04+00:00">22 Окт 2020 в 2:37 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

И что самое главное — это показали матчи с «Севильей» и «Хетафе» — «Барселона» абсолютно статичная в тактическом плане команда. Куман и так не зарекомендовал себя искусным шахматистом, но и ресурсы по изменению игры сильно ограничены.

Проблемы обоих клубов выросли из проваленной трансферной политики. «Реал» не купил никого, «Барселона» накупила ненужных

Успех футбольной команды на поле в глобальном смысле предопределен тем, как менеджеры поработали над ним в межсезонье (а еще точнее, в течение нескольких лет). В этом году обоим испанским грандам было бы правильнее представлять новую домашнюю форму на сезон с заплатками в нескольких местах — под стать их трансферной политике.

В этом никто не виноват. Экономический кризис вследствие пандемии COVID-19 больно ударил по всем клубам за пределами английской премьер-лиги, а всегда играющие на грани фола «Реал» и «Барселона» оказались ему подвержены в наибольшей степени. «Барселона» покупала новых игроков только после продажи старых и не смогла позволить себе центрфорварда Мемфиса Депая под занавес трансферного окна, «Реал» же не купил вообще никого.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CGsSZFNBc93/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CGsSZFNBc93/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CGsSZFNBc93/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Real Madrid C.F. (@realmadrid)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-10-23T16:01:08+00:00">23 Окт 2020 в 9:01 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

У Зидана есть костяк команды, которому коллективно уже хорошо за тридцать. Он уже не может в прежней степени рассчитывать на Модрича, Марсело, Бензема и в меньшей степени Рамоса с Кроосом. Но единственные, кто реально усилил состав его команды в последние пару лет — бразильские тинейджеры Винисиус и Родриго, которым тоже еще расти и расти до уровня стабильных игроков основы.

Футбол Испания 2020/2021 Тур 7, 24.10.2020, 17:00 Барселона - Реал -

Азар не играет из-за постоянных травм и неумения соблюдать диету. Асенсио тоже все никак не может набрать форму после тяжелой травмы. Йович и Милитао выглядят как одни из главных трансферных ошибок десятилетия. Кто-нибудь еще помнит, как выглядит Иско? В прошлом году мы захваливали глубину состава «Реала», но оказалось, что это глубина колодца, в котором нет воды.

«Барселона» имеет схожие проблемы, хотя надо признать, что состав несколько омолодился за это лето. Однако состав игроков кроился под разных тренеров и разные системы. Только представьте: сначала Вальверде покупали игроков, которые ему совершенно не нужны, потом радикально изменили стиль игры при Сетьене, а теперь откат к Куману и его видению. Вот тебе, Роналд, труба, плащ-палатка и щенок бульдога, собери из них, пожалуйста, космолет.

Есть робкая надежда, что «Барселона» разгонится либо за счет молодецкого задора одних игроков (Фати, Педри, Дест, Тринкау, Пуч — все не старше 21 года) или индивидуального класса других (Месси, Коутиньо и, если вы неисправимый оптимист, Гризманн). Но в этом нет системы, это сборная случайным образом подобранных футболистов.

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Это может быть последнее класико для Зидана и Месси. Француза могут уволить, аргентинца ждет «Сити»

Если определять, для кого результат матча важнее, то ответ очевидный — для «Реала». Вернее, для Зидана. Испанское издание As в один голос с французской L’Equipe заговорили о том, что в случае поражений в ближайших матчах Флорентино Перес найдет для своей команды другого специалиста — Маурисио Почеттино или легенду клуба Рауля, который в данный момент работает с «Кастильей», молодежной командой «Реала».

Конечно, это выглядит поспешным решением от президента, ведь он совсем недавно прибежал к Зидану как к спасителю и просил его вернуться в проект, потонувший под руководством Лопетеги и Солари. Француз не просто выправил лодку, он наладил игру в обороне и отобрал у «Барселоны» чемпионский титул. Нынешние проблемы «Реала» связаны с недокомплектом состава в первую очередь. И с ошибками самого тренера только во вторую.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CGeo5KdHj_D/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CGeo5KdHj_D/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CGeo5KdHj_D/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Real Madrid C.F. (@realmadrid)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-10-18T08:48:23+00:00">18 Окт 2020 в 1:48 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но если вы хотя бы немного знаете методы работы сеньора Переса, то не удивитесь слухам о возможной отставке Зидана. Главный принцип «Реала» последних 20 лет — поражения не прощаются, оправданий не существует. Карло Анчелотти принес «Реалу» долгожданный десятый Кубок чемпионов, но стоило команде впасть в кризис на следующий сезон, как итальянец был без раздумий отправлен в отставку.

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Роналд Куман же работает без особого давления. Через пару недель может быть выгнан из клуба человек, который его нанял — Хосеп Бартомеу.

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Шансы Кумана остаться на своем посту после выборов нового президента минимальны, потому что все реальные кандидаты обещают болельщикам кого-нибудь интересного — в данном случае, Хави или даже Гвардиолу. Победа в класико не повысит шансы Кумана сохранить свой пост на долгосрочной дистанции, а поражение — не понизит.

Но вот какой момент стоит учитывать — Месси перед началом сезона ясно дал понять, что это его последний год в «Барселоне». Летом у него заканчивается контракт, и аргентинец настроен покинуть Каталонию. «Манчестер Сити» уже предлагает «Барсе» 15 миллионов евро за трансфер аргентинца зимой — смешная сумма, но это хоть какие-то деньги за игрока, который уйдет бесплатно летом.

Последнее класико Зидана, последнее класико Месси — вообще или на «Камп Ноу». При пустых трибунах, в ситуации, когда обе команды показывают плохой футбол. 2020 год, заканчивайся поскорей.

Напомним, что прямую трансляцию матча «Барселона» — «Реал» смотрите сегодня, начиная с 16:55 по Москве на «Матч! Футбол 1».