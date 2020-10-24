Футболисты БАТЭ примут «Витебск» в матче чемпионата Беларуси

Лидеры первенства футболисты БАТЭ примут на поле «Борисов-Арены» гостей из «Витебска» (начало в 16.20, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Минское «Динамо» сыграет на своем стадионе с бобруйской «Белшиной», а «Городея» у себя дома будет соперничать с аутсайдерами турнира футболистами «Смолевичей».