Футболисты БАТЭ примут «Витебск» в матче чемпионата Беларуси
24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня состоятся стартовые матчи 27-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня состоятся стартовые матчи 27-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Лидеры первенства футболисты БАТЭ примут на поле «Борисов-Арены» гостей из «Витебска» (начало в 16.20, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Минское «Динамо» сыграет на своем стадионе с бобруйской «Белшиной», а «Городея» у себя дома будет соперничать с аутсайдерами турнира футболистами «Смолевичей».
В воскресенье, 25 октября, идущий вторым гродненский «Неман», встретится на своем поле с мозырской «Славией». Солигорский «Шахтер», занимающий третье место, сыграет в Молодечно со столичным «Энергетиком-БГУ». В Бресте местный «Рух» встретится с «Ислочью» из Минского района. Еще два матча пройдут 26 октября: «Минск» — «Динамо» (Брест), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Слуцк».
Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 50 очков (26 матчей), «Неман» — 47 (26), «Шахтер» — 46 (25), «Динамо» (Брест) — 44 (25), «Торпедо-БелАЗ» — 44 (26), «Ислочь» — 43 (26), «Динамо» (Минск) — 42 (26), «Рух» — 39 (26), «Энергетик-БГУ» — 35 (25), «Витебск» — 34 (26), «Минск» — 34 (26), «Славия» — 28 (24), «Слуцк» — 24 (25), «Городея» — 24 (26), «Белшина» — 20 (24), «Смолевичи» — 14 (26).
Список лучших бомбардиров возглавляет форвард БАТЭ Максим Скавыш, забивший 15 мячей.