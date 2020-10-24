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13:08 (мск), источник: Vesti.kz

Кандидат в сборную Казахстана решил покинуть «Кайрат»

Ранее Шпилевский убеждал его не уходить из команды.

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25-летний игрок обороны Нурлан Даиров намерен покинуть «Кайрат» после завершения сезона. Его не устраивает отношение главного тренера Алексея Шпилевского, не давшего ему сыграть ни одной минуты в текущем сезоне, сообщает журналист Айдын Кожахмет на своей странице в Instagram.

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«Особенно показательным для игрока стал матч с “Жетысу”: из-за болезни и травм встречу пропускали основные центральные защитники Раде Дугалич и Нуралы Алип. В распоряжении Шпилевского были белорус Поляков и Даиров. Но вместо Нурлана в паре с Поляковым вышел полузащитник Айбол Абикен. Даиров в прошлом году стал одним из главных открытий КПЛ, играя в обороне “Окжетпеса”. Его работа и прогресс были замечены даже тренерским штабом сборной Казахстана. Михал Билек намеревался пригласить Даирова в этом году. Но зимой защитник получил травму, перенес операцию и восстановился лишь в мае. Летом он хотел покинуть “Кайрат” и вернуться в “Окжетпес” в рамках арендного соглашения, но Шпилевский убедил его остаться и дождаться своего шанса. Но шанса этого так и не предоставил», — пишет он.

Напомним, что в премьер-лиге Даиров дебютировал в 2016 году в составе «Кайрата». Первый выход игрока в стартовом составе алматинской команды состоялся в матче против «Ордабасы».

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