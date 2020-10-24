Кандидат в сборную Казахстана решил покинуть «Кайрат»

«Особенно показательным для игрока стал матч с “Жетысу”: из-за болезни и травм встречу пропускали основные центральные защитники Раде Дугалич и Нуралы Алип. В распоряжении Шпилевского были белорус Поляков и Даиров. Но вместо Нурлана в паре с Поляковым вышел полузащитник Айбол Абикен. Даиров в прошлом году стал одним из главных открытий КПЛ, играя в обороне “Окжетпеса”. Его работа и прогресс были замечены даже тренерским штабом сборной Казахстана. Михал Билек намеревался пригласить Даирова в этом году. Но зимой защитник получил травму, перенес операцию и восстановился лишь в мае. Летом он хотел покинуть “Кайрат” и вернуться в “Окжетпес” в рамках арендного соглашения, но Шпилевский убедил его остаться и дождаться своего шанса. Но шанса этого так и не предоставил», — пишет он.