«Шахтер» сыграл вничью с «Ворсклой» в матче чемпионата Украины

Встреча, прошедшая в Киеве, завершилась со счетом 1:1. В составе «Шахтера» гол забил Манор Соломон (33-я минута), у гостей отличился Владислав Кулач (7). «Ворскла» с 53-й минуты играла вдесятером после удаления Пап-Альюна Ндиайе, который получил вторую желтую карточку.