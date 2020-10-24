«Шахтер» сыграл вничью с «Ворсклой» в матче чемпионата Украины
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Футболисты донецкого «Шахтера» сыграли вничью с полтавской «Ворсклой» в матче седьмого тура чемпионата Украины.
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Футболисты донецкого «Шахтера» сыграли вничью с полтавской «Ворсклой» в матче седьмого тура чемпионата Украины.
Встреча, прошедшая в Киеве, завершилась со счетом 1:1. В составе «Шахтера» гол забил Манор Соломон (33-я минута), у гостей отличился Владислав Кулач (7). «Ворскла» с 53-й минуты играла вдесятером после удаления
«Ворскла» с 15 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата. «Шахтер» (13 очков) располагается на третьей строчке.