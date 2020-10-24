«Манчестер Сити» потерял очки в матче АПЛ с «Вест Хэмом»

Встреча прошла в субботу, 24 октября, и завершилась со счетом 1:1. На гол форварда лондонцев Майкла Антонио ударом через себя гости ответили точным ударом Фила Фодена.

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Манчестер Сити (Манчестер) https://sportmail.ru/team/438/

После шести туров в активе «Манчестер Сити» восемь очков, команда находится на 11-м месте. «Вест Хэм» набрал столько же очков, но опережает горожан по дополнительным показателям и располагается на десятой строчке.

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