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16:37 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» потерял очки в матче АПЛ с «Вест Хэмом»

«Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 24 октября, и завершилась со счетом 1:1. На гол форварда лондонцев Майкла Антонио ударом через себя гости ответили точным ударом Фила Фодена.

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Манчестер Сити (Манчестер)

После шести туров в активе «Манчестер Сити» восемь очков, команда находится на 11-м месте. «Вест Хэм» набрал столько же очков, но опережает горожан по дополнительным показателям и располагается на десятой строчке.

АПЛ

В следующем туре «Манчестер Сити» 31 октября на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед». «Вест Хэм» в тот же день на чужом поле встретится с «Ливерпулем».

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Вест Хэм Юнайтед
1:1
Первый тайм: 1:0
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