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16:52 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Городеи» разгромили «Смолевичи» в матче чемпионата Беларуси

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Городеи» разгромили «Смолевичи» с результатом 4:0 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом тайме мячом больше владели гости, но счет открыли хозяева — на 19-й минуте игры российский защитник «Смолевичей» Муталип Алибеков отправил мяч в свои ворота. После перерыва городейцы еще трижды поразили ворота аутсайдеров первенства. Голы на свой счет записали Джамал Дибиргаджиев, Дидин Мохамед-Джухари и Михаил Шибун. Для команды Олега Радушко это вторая виктория кряду, «Смолевичи» потерпели одиннадцатое фиаско подряд и потеряли шансы остаться в высшей лиге национального чемпионата.

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Также сегодня лидеры первенства футболисты БАТЭ примут на поле «Борисов-Арены» гостей из «Витебска», минское «Динамо» сыграет на своем стадионе с бобруйской «Белшиной».

В воскресенье, 25 октября, идущий вторым гродненский «Неман», встретится на своем поле с мозырской «Славией». Солигорский «Шахтер», занимающий третье место, сыграет в Молодечно со столичным «Энергетиком-БГУ». В Бресте местный «Рух» встретится с «Ислочью» из Минского района. Еще два матча пройдут 26 октября: «Минск» — «Динамо» (Брест), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Слуцк».

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 50 очков (26 матчей), «Неман» — 47 (26), «Шахтер» — 46 (25), «Динамо» (Брест) — 44 (25), «Торпедо-БелАЗ» — 44 (26), «Ислочь» — 43 (26), «Динамо» (Минск) — 42 (26), «Рух» — 39 (26), «Энергетик-БГУ» — 35 (25), «Витебск» — 34 (26), «Минск» — 34 (26), «Славия» — 28 (24), «Городея» — 27 (27), «Слуцк» — 24 (25), «Белшина» — 20 (24), «Смолевичи» — 14 (27).

Бомбардирскую гонку возглавляет форвард БАТЭ Максим Скавыш, забивший 15 мячей.

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