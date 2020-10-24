Хет-трик Левандовски принёс «Баварии» разгромную победу над «Айнтрахтом»
В матче 5-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» разгромила «Айнтрахт».
В матче 5-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» разгромила «Айнтрахт».
Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 5:0.
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил
«Бавария» набрала 12 очков в пяти матчах и поднялась на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. «Айнтрахт» (8) располагается на шестом месте. Лидером соревнований является «РБ Лейпциг» (13).
Результаты других матчей Бундеслиги:
«Майнц» — «Боруссия» М — 2:3.
«РБ Лейпциг» — «Герта» — 2:1.
«Унион» — «Фрайбург» — 1:1.