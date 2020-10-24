«Реал» впервые с 2017 года обыграл в гостях «Барселону»
ТАСС, 24 октября. Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 3:1 в матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла без зрителей на стадионе «Камп Ноу».
ТАСС, 24 октября. Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 3:1 в матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла без зрителей на стадионе «Камп Ноу».
Голы в составе гостей забили Федерико Вальверде (5-я минута), Серхио Рамос (63, с пенальти) и Лука Модрич (90). У проигравших отличился Ансу Фати (8).
Фати стал самым молодым автором мяча в
Домашняя беспроигрышная серия «Барселоны» составляла четыре матча (одна победа, три ничьи). «Реал» одержал 97-ю победу в
Матч в рамках
«Реал» занимает первое место в таблице чемпионата Испании, набрав 13 очков в шести матчах. «Барселона» идет десятой с 7 очками в пяти играх. В следующем туре мадридцы 31 октября примут «Уэску», подопечные Кумана в тот же день сыграют на выезде с «Алавесом».