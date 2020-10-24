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19:05 (мск), источник: ТАСС

«Реал» впервые с 2017 года обыграл в гостях «Барселону»

ТАСС, 24 октября. Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 3:1 в матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла без зрителей на стадионе «Камп Ноу».

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Голы в составе гостей забили Федерико Вальверде (5-я минута), Серхио Рамос (63, с пенальти) и Лука Модрич (90). У проигравших отличился Ансу Фати (8).

Фати стал самым молодым автором мяча в Эль-Класико, забив гол в возрасте 17 лет 359 дней. До него это достижение с 1995 года принадлежало нападающему «Реала» Раулю (18 лет 95 дней). Гол Фати стал 400-м для «Барселоны» в истории противостояния. Рамос забил пятый мяч «Барселоне», до этого он отличался лишь головой. Испанец также является лидером по количеству участий в противостоянии — 45.

«Барселона» проиграла «Реалу» на своем поле впервые с 13 августа 2017 года, тогда каталонцы уступили в матче Суперкубка Испании.

Домашняя беспроигрышная серия «Барселоны» составляла четыре матча (одна победа, три ничьи). «Реал» одержал 97-ю победу в Эль-Класико, опередив по этому показателю соперника (96). Всего команды провели 244 официальных матча.

Матч в рамках Эль-Класико стал первым для Рональда Кумана на посту главного тренера «Барселоны». В качестве игрока он 17 раз играл против «Реала» в составе каталонцев, забив пять мячей. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан также ранее выступал за мадридский клуб, проведя 11 встреч в Эль-Класико, в которых забил три мяча и отдал две передачи. «Королевский клуб» ни разу не уступил на «Камп Ноу» за шесть встреч под руководством Зидана (две победы, три ничьи).

«Реал» занимает первое место в таблице чемпионата Испании, набрав 13 очков в шести матчах. «Барселона» идет десятой с 7 очками в пяти играх. В следующем туре мадридцы 31 октября примут «Уэску», подопечные Кумана в тот же день сыграют на выезде с «Алавесом».

Барселона
1:3
Первый тайм: 1:1
Реал
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