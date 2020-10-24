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19:25 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ победил футболистов «Витебска» в чемпионате Беларуси

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры чемпионата Беларуси футболисты БАТЭ обыграли «Витебск» с результатом 3:1 в матче 27-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

Встреча на поле «Борисов-Арены» прошла с преимуществом хозяев, но только в самом конце первой половины игры лучшему бомбардиру нынешнего первенства Максиму Скавышу удалось открыть счет. После перерыва гости активизировались, но сравнять результат не смогли. А на 63-й минуте встречи Максим Скавыш вновь поразил ворота Дмитрия Гвущенко, забив свой 17-й гол в нынешнем первенстве. Витебчане не сдались и через 5 минут Даниил Чалов отквитал один мяч. Борисовчане не остались в долгу и на 83-й минуте Неманья Милич поставил последнюю точку в этой игре.

В первом сегодняшнем поединке футболисты «Городеи» разгромили у себя дома «Смолевичи» со счетом 4:0. После этого поражения «Смолевичи» потеряли все шансы сохранить за собой место в высшей лиги чемпионата страны.

Также сегодня минское «Динамо» принимает на своем стадионе бобруйскую «Белшину».

В воскресенье, 25 октября, идущий вторым гродненский «Неман», встретится на своем поле с мозырской «Славией». Солигорский «Шахтер», занимающий третье место, сыграет в Молодечно со столичным «Энергетиком-БГУ». В Бресте местный «Рух» встретится с «Ислочью» из Минского района. Еще два матча пройдут 26 октября: «Минск» — «Динамо» (Брест), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Слуцк».

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 53 очка (27 матчей), «Неман» — 47 (26), «Шахтер» — 46 (25), «Динамо» (Брест) — 44 (25), «Торпедо-БелАЗ» — 44 (26), «Ислочь» — 43 (26), «Динамо» (Минск) — 42 (26), «Рух» — 39 (26), «Энергетик-БГУ» — 35 (25), «Витебск» — 34 (2ш), «Минск» — 34 (26), «Славия» — 28 (24), «Городея» — 27 (27), «Слуцк» — 24 (25), «Белшина» — 20 (24), «Смолевичи» — 14 (27).

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