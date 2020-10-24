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20:04 (мск), источник: Sport24

«Реал» уничтожил «Барселону» в огненном Эль-Класико. Рамос — король!

За Кумана тревожно — у «Барсы» второе поражение подряд в Ла Лиге.

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«Реал» в шикарном стиле реабилитровался за поражение в Лиге чемпионов. На «Камп Ноу» команда Зидана абсолютно по делу обыграла «Барселону».

У «Барселоны» так и не успели восстановиться к Класико тер Штеген и Юмтити, поэтому Нето занял место в рамке, а Лангле в центре обороны. Впрочем, перед стартовым свистком для болельщиков «Барсы» были и хорошие новости — Альба, пропустивший два последних матча, вернулся в строй.

Среди игроков «Реала» под вопросом был Рамос, получивший травму в матче с «Кадисом». Тем не менее к Класико Серхио восстановиться успел и попал в старт. Другие лидеры мадридцев Модрич и Марсело остались на скамейке.

Начало матча в Барселоне выдалось развеселое — с обилием интересных атак и опасных моментов. Хозяева предпочли давление, контроль и высокий прессинг. А гости пытались действовать на контратаках. Выяснить, чей подход успешнее и результативнее, в первые 10 минут не удалось. Команды по разу поразили ворота друг друга.

Первым отличился «Реал». Прессинг «Барселоны» провалился, а Бензема разогнал контратаку. Француз разрезной передачей нашел Вальверде в чужой штрафной и тот спокойно отправил мяч в дальний угол.

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«Барселона» сравняла счет практический в следующей же атаке. Заброс из глубины нашел Альбу на левом фланге, защитник сделал прострел, а Фати его удачно замкнул.

Во время загрузки произошла ошибка.

После бурного старта команды еще сильнее разогнали темп. Процент владения выровнялся, так что к середине тайма сложно было сказать, кто пытался действовать первым номером. Обе команды уверенно играли позиционно, активно использовали фланги и с удовольствие убегали в контратаки — опасные моменты возникали с завидным постоянством.

Если бы не выдающаяся вратарей, то счет к перерыву наверняка бы увеличился. Тем не менее в эпизоде, когда Месси расправился в чужой штрафной с Рамосом и пробил в ближний угол, Куртуа каким-то немыслимым образом вытащил мяч. А во время контратаки, когда Бензема после прострела пробил с линии вратарской, свою команду спас Нето.

В начале второго тайма на «Камп Ноу» было уже не так весело, но заскучать телезрителям не позволил Серхио Рамос. Капитан гостей заработал пенальти и сам его реализовал. Защитник рухнул в чужой штрафной после того, как его слегка придержал за майку Лангле. Судье понадобились несколько минут и VAR, чтобы разобраться в пограничном эпизоде. Он посчитал, что француз переусердствовал, пытаясь опекать Рамоса, и назначил пенальти.

В Барселоне Рамос провел потрясающий вечер. Он не только забил важнейший гол, но и был невероятно хорош в обороне: совершил три отбора и три перехвата, а в концовке еще и в шикарном стиле остановил проход Месси — находясь к аргентинцу спиной, он лишил его мяча.

После пропущенного гола «Барселона» прижала гостей к их воротам, но забить так и не смогла. А в концовке вообще потеряла контроль над мячом и пропустила третий гол. Поначалу Нето еще тащил опаснейшие удары Крооса, но с Модричем справиться не сумел. Хорват с легкостью обыграл голкипера после неразберихи в штрафной и отправил мяч в пустые ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря победе «Реал» вышел на первое место Ла Лиги. А для «Барселоны» Кумана это уже второе поражение подряд в чемпионате. Кажется, у кого-то серьезные проблемы.

Барселона
1:3
Первый тайм: 1:1
Реал
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