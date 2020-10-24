«Аякс» обыграл «Венло» со счетом 13:0, одержав крупнейшую победу в чемпионатах Нидерландов

Голы забивали Юрген Эккеленкамп (13-я и 57-я минуты), Лассина Траоре (17, 32, 54, 65, 87), Деян Тадич (44), Энтони (55), Дейли Блинд (59), Клаас-Ян Хунтелар (74, с пенальти; 76) и Лисандро Мартинес (78). На 52-й минуте при счете 0:4 у хозяев был удален Кристиан Кум.

Эта победа стала крупнейшей в истории чемпионатов Нидерландов (предыдущий рекорд — 12:1). Крупнее «Аякс» побеждал лишь в Кубке УЕФА сезона-1984/85, обыграв люксембургский «Ред Бойз» со счетом 14:0.