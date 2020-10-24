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20:16 (мск), источник: ТАСС

«Аякс» обыграл «Венло» со счетом 13:0, одержав крупнейшую победу в чемпионатах Нидерландов

ТАСС, 24 октября. «Аякс» в гостях победил «Венло» со счетом 13:0 в матче шестого тура чемпионата Нидерландов по футболу.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Голы забивали Юрген Эккеленкамп (13-я и 57-я минуты), Лассина Траоре (17, 32, 54, 65, 87), Деян Тадич (44), Энтони (55), Дейли Блинд (59), Клаас-Ян Хунтелар (74, с пенальти; 76) и Лисандро Мартинес (78). На 52-й минуте при счете 0:4 у хозяев был удален Кристиан Кум.

Эта победа стала крупнейшей в истории чемпионатов Нидерландов (предыдущий рекорд — 12:1). Крупнее «Аякс» побеждал лишь в Кубке УЕФА сезона-1984/85, обыграв люксембургский «Ред Бойз» со счетом 14:0.

«Аякс» возглавляет таблицу с 15 очками в шести матчах. «Венло» идет на 10-м месте, набрав 5 очков.

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