Бензема вышел на 3-е место в списке легионеров с наибольшим числом побед в Ла Лиге
24 октября «Реал» со счетом 3:1 обыграл на выезде «Барселону» в матче 7-го тура Ла Лиги.
24 октября «Реал» со счетом 3:1 обыграл на выезде «Барселону» в матче 7-го тура Ла Лиги.
В составе мадридского клуба целиком встречу отыграл нападающий Карим Бензема. Француз не забил, однако обошел своего одноклубника Марсело по числу побед в Ла Лиге.
Победа стала для Бензема 250-й в Ла Лиге. Это 3-й результат среди легионеров в истории высшего дивизиона Испании. Лидирует по этому показателю нападающий «Барселоны» Лионель Месси — 363 победы. 2-е место у его бывшего одноклубника Дани Алвеса (276). Марсело с 249 победами идет четвертым. Об этом сообщает Cope.