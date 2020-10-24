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21:02 (мск), источник: Sport24

Бензема вышел на 3-е место в списке легионеров с наибольшим числом побед в Ла Лиге

24 октября «Реал» со счетом 3:1 обыграл на выезде «Барселону» в матче 7-го тура Ла Лиги.

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В составе мадридского клуба целиком встречу отыграл нападающий Карим Бензема. Француз не забил, однако обошел своего одноклубника Марсело по числу побед в Ла Лиге.

Победа стала для Бензема 250-й в Ла Лиге. Это 3-й результат среди легионеров в истории высшего дивизиона Испании. Лидирует по этому показателю нападающий «Барселоны» Лионель Месси — 363 победы. 2-е место у его бывшего одноклубника Дани Алвеса (276). Марсело с 249 победами идет четвертым. Об этом сообщает Cope.

Барселона
1:3
Первый тайм: 1:1
Реал
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