Гол Лукаку помог «Интеру» обыграть «Дженоа», Шомуродов вышел на замену во втором тайме

В составе победителей по голу забили Ромелу Лукаку и Данило Д’Амброзио. Форвард «Дженоа» Элдор Шомуродов вышел на поле на 65-й минуте, заменив Марко Пьяцу.

Благодаря этой победе «Интер» поднялся на 3-е место в таблице Серии А, набрав 10 очков в 5 играх. «Дженоа» опустился на 15-ю позицию.