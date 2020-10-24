Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
ПСЖ
Дижон
20
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Атлетико
Бетис
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лацио
Болонья
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Шальке-04
30
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Юнайтед
Челси
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Осасуна
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Севилья
Эйбар
01
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Иртыш
32
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Спартак
13
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Ротор
12
Футбол. Зарубежный
19:00
Дженоа
Интер
02
Футбол. Зарубежный
18:00
Лорьян
Марсель
01
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Крылья Советов
11
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Алания
20
Футбол. Первый дивизион
17:00
Велес
Томь
00
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чайка
Нижний Новгород
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм
Кристал Пэлас
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Барселона
Реал
13
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Рубин
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Айнтрахт Ф
50
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Боруссия М
23
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Герта
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Фрайбург
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Спартак-2
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта
Сампдория
13
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Нефтехимик
34
Футбол. Зарубежный
14:30
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Текстильщик
03
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Енисей
13
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Сочи
31
Футбол. Первый дивизион
13:00
Краснодар-2
Динамо Бр
00
Все события
Фоторепортажи
14Самые яркие эль-класико за последние 10 лет
15Самые горячие кадры в истории миланского дерби
21:23 (мск), источник: Sport24

Гол Лукаку помог «Интеру» обыграть «Дженоа», Шомуродов вышел на замену во втором тайме

«Интер» обыграл «Дженоа» в матче 5-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Наверх
Источник: Sport24

В составе победителей по голу забили Ромелу Лукаку и Данило Д’Амброзио. Форвард «Дженоа» Элдор Шомуродов вышел на поле на 65-й минуте, заменив Марко Пьяцу.

Благодаря этой победе «Интер» поднялся на 3-е место в таблице Серии А, набрав 10 очков в 5 играх. «Дженоа» опустился на 15-ю позицию.

Дженоа
0:2
Первый тайм: 0:0
Интер
 «А как вы умываетесь с утра?» Соблазнительное фото русской гимнастки - одной из самых сексуальных женщин России
Введен запрет на фото спортсменок в бикини. Мир сходит с ума
«Реал Мадрид» уничтожил «Барселону» в огненном Эль-Класико
Зенит опозорился два раза за неделю. Теперь Спартак будет первым
«Спартак» добил «Краснодар». И вышел в лидеры чемпионата
«Локомотив» перед «Баварией» проиграл последней команде РПЛ
Скандальный матч «Спартак» — «Сочи» стал последним для арбитра
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь