«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси» в центральном матче тура АПЛ

Встреча прошла в субботу, 24 октября, и завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели шансы забить, но отличиться никому не удалось.

«Манчестер Юнайтед» после шести туров имеет в активе семь очков и находится на 15-м месте в турнирной таблице. Челси набрал девять очков и занимает шестую позицию.