Гол Иммобиле помог «Лацио» выиграть у «Болоньи»

Победу «орлам» принесли голы Луиса Альберто и Чиро Иммобиле. За «Болонью» в компенсированное время забил Лоренцо Де Сильвестри.

«Лацио» прервал серию из 3-х матчей без побед и с 7 очками поднялся на 10-е место в турнирной таблице Серии А. У «Болоньи» 3 очка и 18-я позиция.