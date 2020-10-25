Гол Иммобиле помог «Лацио» выиграть у «Болоньи»
«Лацио» одержал победу над «Болоньей» в матче 5-го тура Серии А. Встреча, состоявшаяся 24 октября в Риме, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
«Лацио» одержал победу над «Болоньей» в матче 5-го тура Серии А. Встреча, состоявшаяся 24 октября в Риме, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
Победу «орлам» принесли голы Луиса Альберто и Чиро Иммобиле. За «Болонью» в компенсированное время забил Лоренцо Де Сильвестри.
«Лацио» прервал серию из 3-х матчей без побед и с 7 очками поднялся на 10-е место в турнирной таблице Серии А. У «Болоньи» 3 очка и 18-я позиция.