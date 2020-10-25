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00:21 (мск), источник: Lenta.Ru

«Ливерпуль» вырвал победу у аутсайдера и вышел на второе место в АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в субботу, 24 октября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Роберто Фирмино и Диогу Жота. У гостей отличился Сандер Берг.

«Ливерпуль» благодаря победе набрал 13 очков и вышел на второе место в чемпионате. В активе «Шеффилда» одно очко, команда находится на 19-й позиции.

В следующем туре «Ливерпуль» 31 октября на своем поле примет «Вест Хэм». «Шеффилд Юнайтед» в тот же день на своем поле примет «Манчестер Сити».

Ливерпуль
2:1
Первый тайм: 1:1
Шеффилд Юнайтед
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