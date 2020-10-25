«Болонья» установила антирекорд для клубов топ-5 лиг, пропустив в 38 матчах чемпионата подряд
«Болонья» в матче 5-го тура чемпионата Италии уступила «Лацио» со счетом 1:2.
«Болонья» в матче 5-го тура чемпионата Италии уступила «Лацио» со счетом 1:2.
Таким образом, подопечные Синиши Михайловича в серии А пропустили в 38 матчах подряд, установив по этому показателю антирекорд для топ-5 европейских лиг. За это время команда пропустила 69 голов.
Последний раз «Болонья» сохранила ворота в неприкосновенности 25 сентября 2019 года в матче с «Дженоа».