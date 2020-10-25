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11:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Болонья» установила антирекорд для клубов топ-5 лиг, пропустив в 38 матчах чемпионата подряд

«Болонья» в матче 5-го тура чемпионата Италии уступила «Лацио» со счетом 1:2.

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Источник: AP 2020

Таким образом, подопечные Синиши Михайловича в серии А пропустили в 38 матчах подряд, установив по этому показателю антирекорд для топ-5 европейских лиг. За это время команда пропустила 69 голов.

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Серия А

Последний раз «Болонья» сохранила ворота в неприкосновенности 25 сентября 2019 года в матче с «Дженоа».

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Лацио
2:1
Первый тайм: 0:0
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