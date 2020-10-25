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11:38 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты минского «Динамо» поднялись на 4-е место в чемпионате Беларуси

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» одержали волевую победу над «Белшиной» со счетом 3:1 и поднялись на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В домашнем поединке с бобруйчанами подопечные Леонида Кучука пропустили мяч на 20-й минуте игры после гола Станислава Сазоновича. Затем динамовцы полностью завладели инициативой и еще до перерыва Игорь Шитов сравнял счет, а во втором тайме Владислав Климович и Владимир Хващинский забили еще два мяча в ворота гостей. Это четвертая подряд виктория минчан.

Также в субботу лидер первенства борисовский БАТЭ обыграл на своей арене футболистов «Витебска» — 3:1. Два гола в этой встрече забил лучший бомбардир нынешнего первенства Максим Скавыш, на лицевом счету которого теперь 17 мячей.

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Футболисты «Городеи» разгромили у себя дома «Смолевичи» со счетом 4:0. После этого поражения «Смолевичи» потеряли все шансы сохранить за собой место в высшей лиге.

Сегодня идущий вторым гродненский «Неман», встретится на своем поле с мозырской «Славией». Солигорский «Шахтер», занимающий третье место, сыграет в Молодечно со столичным «Энергетиком-БГУ». В Бресте местный «Рух» примет «Ислочь» из Минского района. Еще два матча пройдут 26 октября: «Минск» — «Динамо» (Брест), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Слуцк».

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 53 очка (27 матчей), «Неман» — 47 (26), «Шахтер» — 46 (25), «Динамо» (Минск) — 45 (27), «Динамо» (Брест) — 44 (25), «Торпедо-БелАЗ» — 44 (26), «Ислочь» — 43 (26), «Рух» — 39 (26), «Энергетик-БГУ» — 35 (25), «Витебск» — 34 (27), «Минск» — 34 (26), «Славия» — 28 (24), «Городея» — 27 (27), «Слуцк» — 24 (25), «Белшина» — 20 (25), «Смолевичи» — 14 (27).

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