Футболисты минского «Динамо» поднялись на 4-е место в чемпионате Беларуси

В домашнем поединке с бобруйчанами подопечные Леонида Кучука пропустили мяч на 20-й минуте игры после гола Станислава Сазоновича. Затем динамовцы полностью завладели инициативой и еще до перерыва Игорь Шитов сравнял счет, а во втором тайме Владислав Климович и Владимир Хващинский забили еще два мяча в ворота гостей. Это четвертая подряд виктория минчан.

Также в субботу лидер первенства борисовский БАТЭ обыграл на своей арене футболистов «Витебска» — 3:1. Два гола в этой встрече забил лучший бомбардир нынешнего первенства Максим Скавыш, на лицевом счету которого теперь 17 мячей.

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Футболисты «Городеи» разгромили у себя дома «Смолевичи» со счетом 4:0. После этого поражения «Смолевичи» потеряли все шансы сохранить за собой место в высшей лиге.

Сегодня идущий вторым гродненский «Неман», встретится на своем поле с мозырской «Славией». Солигорский «Шахтер», занимающий третье место, сыграет в Молодечно со столичным «Энергетиком-БГУ». В Бресте местный «Рух» примет «Ислочь» из Минского района. Еще два матча пройдут 26 октября: «Минск» — «Динамо» (Брест), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Слуцк».