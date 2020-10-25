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13:42 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» досрочно вернулся в премьер-лигу

«Красно-белые» в прошлом году вылетели в первую лигу.

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Футбольный клуб «Актобе» досрочно вернулся в казахстанскую премьер-лигу, сообщает KazFootball.kz.

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«Красно-белые» завоевали путевку в высший дивизион за два тура до завершения сезона в первой лиге.

«Актобе» под руководством 37-летнего российского специалиста Владимира Зеленовского в 12-м туре обыграл «Экибастуз» со счетом 1:0. Автором золотого гола стал сербский защитник Никола Цуцкич.

Напомним, что в первых трех турах командой руководил российский специалист Алексей Петрушин.

Для «Актобе» это второе возвращение в КПЛ. После досрочного вылета из высшего дивизиона в 1997 году актюбинцы в 2000 году стали победителями первой лиги.

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