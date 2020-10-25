«Актобе» досрочно вернулся в премьер-лигу
«Красно-белые» в прошлом году вылетели в первую лигу.
«Красно-белые» в прошлом году вылетели в первую лигу.
Футбольный клуб «Актобе» досрочно вернулся в казахстанскую
«Красно-белые» завоевали путевку в высший дивизион за два тура до завершения сезона в первой лиге.
«Актобе» под руководством 37-летнего российского специалиста Владимира Зеленовского в 12-м туре обыграл «Экибастуз» со счетом 1:0. Автором золотого гола стал сербский защитник Никола Цуцкич.
Напомним, что в первых трех турах командой руководил российский специалист Алексей Петрушин.
Для «Актобе» это второе возвращение в КПЛ. После досрочного вылета из высшего дивизиона в 1997 году актюбинцы в 2000 году стали победителями первой лиги.