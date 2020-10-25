Жуков сыграл впервые после коронавируса и помог «Висле» разгромить соперника

Краковская «Висла», за которую выступает полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков, одержала крупную победу над «Подбескидзе» в матче восьмого тура чемпионата Польши.

Читайте также Клуб Жукова забил шесть безответных голов и одержал первую победу в сезоне

Встреча команд прошла в Кракове и завершилась со счетом 3:0. В составе победителей голы забил Жеан Карлос (35-я минута с пенальти), Чука (61-я) и Якуб Блащиковски (90+1).

Жуков вышел на замену на 82-й минуте, сыграв впервые после коронавируса и впервые с сентября.

С 72-й минуты «Висла» играла в большинстве — прямую красную карточку получил Александр Комор.