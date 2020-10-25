Жуков сыграл впервые после коронавируса и помог «Висле» разгромить соперника
Казахстанец вышел на поле впервые с сентября.
Казахстанец вышел на поле впервые с сентября.
Краковская «Висла», за которую выступает полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков, одержала крупную победу над «Подбескидзе» в матче восьмого тура чемпионата Польши.
Встреча команд прошла в Кракове и завершилась со счетом 3:0. В составе победителей голы забил Жеан Карлос (35-я минута с пенальти), Чука (61-я) и Якуб Блащиковски (90+1).
Жуков вышел на замену на 82-й минуте, сыграв впервые после коронавируса и впервые с сентября.
С 72-й минуты «Висла» играла в большинстве — прямую красную карточку получил Александр Комор.
«Висла» с девятью очками занимает десятое место в турнирной таблице. «Подбескидзе» (5) идет на предпоследней, 15-й строчке.