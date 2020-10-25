«Атырау» вслед за «Актобе» спустя год вернулся в КПЛ
В высшем дивизионе «нефтяники» играли 19 сезонов подряд.
В высшем дивизионе «нефтяники» играли 19 сезонов подряд.
За два тура до окончания первой лиги «Атырау» также досрочно вернулся в
В 2000 году «Ак Жайык» из города Атырау занял 4-е место в первой лиге, но все же в 2001 году «Атырау» дебютировал в высшем дивизионе.
Там западноказахстанцы выступали на протяжении 19 сезонов подряд, после чего вылетели в первую лигу, однако надолго там не задержались.
Подопечные 45-летнего армянского специалиста Арама Восканяна спустя год возвращаются в