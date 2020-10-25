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14:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Атырау» вслед за «Актобе» спустя год вернулся в КПЛ

В высшем дивизионе «нефтяники» играли 19 сезонов подряд.

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За два тура до окончания первой лиги «Атырау» также досрочно вернулся в премьер-лигу, сообщает KazFootball.kz.

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В 2000 году «Ак Жайык» из города Атырау занял 4-е место в первой лиге, но все же в 2001 году «Атырау» дебютировал в высшем дивизионе.

Там западноказахстанцы выступали на протяжении 19 сезонов подряд, после чего вылетели в первую лигу, однако надолго там не задержались.

Подопечные 45-летнего армянского специалиста Арама Восканяна спустя год возвращаются в премьер-лигу. Автором победного гола в ворота «Шахтер-Булата» стал Артак Дашян, забивший с одиннадцатиметровой отметки.

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