Гродненский «Неман» проиграл «Славии» в чемпионате Беларуси

В середине первого тайма встречи в Гродно мозыряне дважды поразили ворота хозяев, а после перерыва гродненцы сумели отыграть лишь один мяч.
Также сегодня солигорский «Шахтер» играет в Молодечно со столичным «Энергетиком-БГУ», а в Бресте местный «Рух» примет «Ислочь» из Минского района. Еще два матча состоятся 26 октября: «Минск» — «Динамо» (Брест), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Слуцк».
Результаты остальных встреч 27-го тура: БАТЭ (Борисов) — «Витебск» — 3:1, «Динамо» (Минск) — «Белшина» (Бобруйск) — 3:1, «Городея» — «Смолевичи» — 4:0.
Турнирное положение: БАТЭ — 53 очка (27 матчей), «Неман» — 47 (27), «Шахтер» — 46 (25), «Динамо» (Минск) — 45 (27), «Динамо» (Брест) — 44 (25), «Торпедо-БелАЗ» — 44 (26), «Ислочь» — 43 (26), «Рух» — 39 (26), «Энергетик-БГУ» — 35 (25), «Витебск» — 34 (27), «Минск» — 34 (26), «Славия» — 31 (25), «Городея» — 27 (27), «Слуцк» — 24 (25), «Белшина» — 20 (25), «Смолевичи» — 14 (27).