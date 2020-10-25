Гродненский «Неман» проиграл «Славии» в чемпионате Беларуси

В середине первого тайма встречи в Гродно мозыряне дважды поразили ворота хозяев, а после перерыва гродненцы сумели отыграть лишь один мяч.

Также сегодня солигорский «Шахтер» играет в Молодечно со столичным «Энергетиком-БГУ», а в Бресте местный «Рух» примет «Ислочь» из Минского района. Еще два матча состоятся 26 октября: «Минск» — «Динамо» (Брест), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Слуцк».