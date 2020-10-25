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15:43 (мск), источник: БЕЛТА

Гродненский «Неман» проиграл «Славии» в чемпионате Беларуси

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского «Немана» проиграли мозырской «Славии» с результатом 1:2 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В середине первого тайма встречи в Гродно мозыряне дважды поразили ворота хозяев, а после перерыва гродненцы сумели отыграть лишь один мяч.

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Также сегодня солигорский «Шахтер» играет в Молодечно со столичным «Энергетиком-БГУ», а в Бресте местный «Рух» примет «Ислочь» из Минского района. Еще два матча состоятся 26 октября: «Минск» — «Динамо» (Брест), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Слуцк».

Результаты остальных встреч 27-го тура: БАТЭ (Борисов) — «Витебск» — 3:1, «Динамо» (Минск) — «Белшина» (Бобруйск) — 3:1, «Городея» — «Смолевичи» — 4:0.

Турнирное положение: БАТЭ — 53 очка (27 матчей), «Неман» — 47 (27), «Шахтер» — 46 (25), «Динамо» (Минск) — 45 (27), «Динамо» (Брест) — 44 (25), «Торпедо-БелАЗ» — 44 (26), «Ислочь» — 43 (26), «Рух» — 39 (26), «Энергетик-БГУ» — 35 (25), «Витебск» — 34 (27), «Минск» — 34 (26), «Славия» — 31 (25), «Городея» — 27 (27), «Слуцк» — 24 (25), «Белшина» — 20 (25), «Смолевичи» — 14 (27).

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