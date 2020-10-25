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16:53 (мск), источник: Матч ТВ

«Кальяри» обыграл «Кротоне»

«Кальяри» добился волевой победы над «Кротоне» в матче пятого тура чемпионата Италии.

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Гости открыли счет на 21-й минуте: отличился Жуниор Мессиас.

Серия А

Но затем хозяева поля четырежды поразили ворота Алекса Кордаца.

Все голы и лучшие моменты чемпионата Италии

Отметим, что с 48-й минуты команда Джованни Строппа играла в меньшинстве, так как с поля был удален полузащитник Лука Чигарини.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Кальяри» расположился на 10-й строчке в турнирной таблице, «Кротоне» — 20-й.

Кальяри
4:2
Первый тайм: 3:2
Кротоне
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