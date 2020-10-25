«Кальяри» обыграл «Кротоне»
«Кальяри» добился волевой победы над «Кротоне» в матче пятого тура чемпионата Италии.
«Кальяри» добился волевой победы над «Кротоне» в матче пятого тура чемпионата Италии.
Гости открыли счет на 21-й минуте: отличился Жуниор Мессиас.
Но затем хозяева поля четырежды поразили ворота Алекса Кордаца.
Отметим, что с 48-й минуты команда Джованни Строппа играла в меньшинстве, так как с поля был удален полузащитник Лука Чигарини.
«Кальяри» расположился на 10-й строчке в турнирной таблице, «Кротоне» — 20-й.