Брестский «Рух» и «Ислочь» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Руха» сыграли вничью с «Ислочью» в домашнем матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Руха» сыграли вничью с «Ислочью» в домашнем матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Брестчане вышли вперед на 31-й минуте первого тайма после точного удара Владислава Васильева. Однако удержать победный счет хозяевам не удалось — на 85-й минуте игры Дмитрий Юсов сравнял результат — 1:1.
Еще два матча состоятся в понедельник, 26 октября: «Минск» — «Динамо» (Брест), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Слуцк».
Результаты остальных встреч 27-го тура: БАТЭ (Борисов) — «Витебск» — 3:1, «Динамо» (Минск) — «Белшина» (Бобруйск) — 3:1, «Городея» — «Смолевичи» — 4:0, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск) — 1:2, «Неман» (Гродно) — «Славия» (Мозырь) — 1:2.
Турнирное положение: БАТЭ — 53 очка (27 матчей), «Шахтер» — 49 (26), «Неман» — 47 (27), «Динамо» (Минск) — 45 (27), «Динамо» (Брест) — 44 (25), «Торпедо-БелАЗ» — 44 (26), «Ислочь» — 44 (27), «Рух» — 40 (27), «Энергетик-БГУ» — 35 (26), «Витебск» — 34 (27), «Минск» — 34 (26), «Славия» — 31 (25), «Городея» — 27 (27), «Слуцк» — 24 (25), «Белшина» — 20 (25), «Смолевичи» — 14 (27).
Бомбардирскую гонку возглавляет форвард БАТЭ Максим Скавыш, забивший 17 мячей.