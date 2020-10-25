«Эвертон» потерпел первое поражение в сезоне и остался лидером АПЛ

Встреча прошла в воскресенье, 25 октября, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей забитыми мячами отметились Джеймс Уорд-Праус и Че Адамс.

Поражение стало для «Эвертона» первым в сезоне, команда имеет в активе 13 очков и остается лидером АПЛ. «Саутгемптон» набрал десять очков и находится на пятой позиции.

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