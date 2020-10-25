«Кайсар» принял решение по легионерам и по сезону КПЛ-2020

Ориентировочно чемпионат Казахстана завершится позже запланированного — 2—3 декабря . Однако у большинства клубов контракты с футболистами заканчиваются гораздо раньше: у кого-то уже 9-го ноября, а у кого-то 20-го.

«И пока никто не имеет понимания, как быть с этим вопросом. Теоретически можно заключить дополнительные соглашения на небольшой срок. Но далеко не каждый легионер согласится на это. Особенно те, кто уже определился с планами и клубом на следующий год. И однозначно большинство клубов будет доигрывать сезон с потерями в составе.

В «Кайсаре», по всей видимости, приняли решение, как поступить в данной ситуации. Команда явно не будет претендовать на место в первой четверке, и точно не вылетит. А быть на пятом месте или восьмом — особой разницы нет. Поэтому в клубе решили так: ни с кем из легионеров дополнительных соглашений заключать не будут, как только срок их контрактов подойдет к концу, их отпустят домой. А чемпионат доиграют местными футболистами.

А вот как поступят остальные? Те же «Окжетпес» и «Кызыл-Жар» не имеют такой роскоши в виде гарантированной сохранности прописки в КПЛ. Средств в бюджете для продления контрактов с футболистами не заложено. Что они будут делать? Большой вопрос. — написал Кожахмет.