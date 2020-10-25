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23:04 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира по футболу Роналдиньо заразился коронавирусом

ТАСС, 25 октября. Чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал в своем Instagram в сторис.

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Источник: РИА "Новости"

«Я сдал тест, и он показал положительный результат, — сказал 40-летний Роналдиньо. — Со мной все хорошо, симптомов заболевания нет».

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Легенда уходит: Рональдиньо завершает спортивную карьеру

Роналдиньо выступал за бразильские команды «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро», французский «Пари Сен-Жермен», испанскую «Барселону», итальянский «Милан», мексиканский «Керетаро». Последним клубом полузащитника был бразильский «Флуминенсе», за который он играл в 2015 году. В составе «Барселоны» Роналдиньо выиграл Лигу чемпионов, стал двукратным победителем чемпионата Испании. Выступая за «Милан», он выиграл чемпионат Италии. В 2004 и 2005 годах бразилец признавался лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА), в 2005 году он удостоился награды «Золотой мяч».

В составе сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира 2002 года, победителем Кубка Америки, Кубка конфедераций и бронзовым призером Олимпиады-2008. Всего за национальную команду он провел 97 матчей и забил 33 гола.

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