«Реал Сосьедад» разгромил «Уэску» и вышел на 1-е место в Примере

Счёт был открыт в первом тайме — на 35-й минуте автором забитого мяча стал Микель Оярсабаль, который реализовал пенальти. В начале второго тайма равновесие восстановил Рафаэль Мир с передачи Хавьера Галана. Вскоре хозяев вывел вперёд Оярсабаль с паса Андони Горосабеля. На 68-й минуте третий гол забил Порту, которому ассистировал Давид Сильва. На 75-й минуте счёт до крупного довёл Александер Исак с передачи Сильвы.