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11:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нагельсманн может сменить Гвардьолу в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн может возглавить «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail.

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Источник: Reuters

По сведениям источника, 33-летний немец может сменить Хосепа Гвардьолу, если тот откажется продлевать контракт с «горожанами».

Манчестер Сити (Манчестер)

Другим кандидатом является бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.

РБ Лейпциг (Лейпциг)

Нагельсманн возглавляет «Лейпциг» с лета 2019 года. После пяти туров команда возглавляет бундеслигу, набрав 13 очков. В минувшем сезоне «быки» заняли третье место в турнирной таблице чемпионата Германии и дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где уступили «ПСЖ» (0:3).

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