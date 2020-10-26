Нагельсманн может сменить Гвардьолу в «Манчестер Сити»
Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн может возглавить «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail.
Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн может возглавить «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, 33-летний немец может сменить Хосепа Гвардьолу, если тот откажется продлевать контракт с «горожанами».
Другим кандидатом является бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.
Нагельсманн возглавляет «Лейпциг» с лета 2019 года. После пяти туров команда возглавляет бундеслигу, набрав 13 очков. В минувшем сезоне «быки» заняли третье место в турнирной таблице чемпионата Германии и дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где уступили «ПСЖ» (0:3).