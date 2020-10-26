Министр спорта Италии сообщил, что Роналду нарушил карантин

13-го октября в СМИ появилась новость о том, что португальский футболист заразился коронавирусом. Несмотря на запрет, Роналду вернулся из Португалии в Италию, чтобы отбывать карантин в Турине. Напомним, что итальянские правила изоляции отличаются от португальских и позволяют находиться на карантине десять дней вместо 14.