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11:28 (мск), источник: Газета.Ру

Министр спорта Италии сообщил, что Роналду нарушил карантин

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора сообщил, что португальский футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду нарушил карантин, передает Football Italia.

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По словам Спадафоры, расследование доказало, что Роналду не соблюдал медицинский протокол.

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Ювентус (Турин)

13-го октября в СМИ появилась новость о том, что португальский футболист заразился коронавирусом. Несмотря на запрет, Роналду вернулся из Португалии в Италию, чтобы отбывать карантин в Турине. Напомним, что итальянские правила изоляции отличаются от португальских и позволяют находиться на карантине десять дней вместо 14.

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Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018-м году за €117 млн. В сезоне-2020/21 он забил три мяча в двух матчах Серии A.

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