Министр спорта Италии сообщил, что Роналду нарушил карантин
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора сообщил, что португальский футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду нарушил карантин, передает Football Italia.
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора сообщил, что португальский футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду нарушил карантин, передает Football Italia.
По словам Спадафоры, расследование доказало, что Роналду не соблюдал медицинский протокол.
13-го октября в СМИ появилась новость о том, что португальский футболист заразился коронавирусом. Несмотря на запрет, Роналду вернулся из Португалии в Италию, чтобы отбывать карантин в Турине. Напомним, что итальянские правила изоляции отличаются от португальских и позволяют находиться на карантине десять дней вместо 14.
Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018-м году за €117 млн. В сезоне-2020/21 он забил три мяча в двух матчах Серии A.