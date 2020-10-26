Догнать «Кайрат», или надежда на «Тобол» и шанс для «Астаны». Превью к 15-му туру КПЛ

26 и 27 октября состоятся матчи 15-го тура КПЛ-2020. В центральной встрече сыграют «Тобол» и «Кайрат». Успех алматинцев в этой игре будет серьезным шагом на пути к чемпионству. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о возможных изменениях в турнирной таблице и о том, как клубы подходят к предстоящим играм.

«Жетысу» — «Кайсар»

Талдыкорганцы растеряли много очков, но еще могут настигнуть группу, ведущую борьбу за медали. «Жетысу» делит шестое-седьмое место с «Шахтером» (по 16 очков). Сегодня талдыкорганский клуб сыграет с «Кайсаром», который набрал 20 баллов и располагается на пятом месте — отличный шанс приблизиться к кызылординцам.

После героического камбэка с «Шахтером» талдыкорганцы проиграли четыре матча подряд. У «Кайсара» три ничьих в последних четырех встречах. В первом круге кызылординцы обыграли «Жетысу».

Встреча состоится на поле академии имени Сегизбаева. У «Жетысу» не будет дисквалифицированного Никиты Наумова, «Кайсар» не сможет рассчитывать на Асхата Тагыбергена.

«Тобол» — «Кайрат»

У алматинцев начинается сложный календарь. За 13 дней команда Алексея Шпилевского проведет четыре матча против главных конкурентов за медали КПЛ-2020. Сегодня «Кайрат» встретится на базе национальных сборных в Талгаре с «Тоболом».

У «Кайрата» 35 очков и первое место, «Тобол» набрал 23 балла и занимает четвертую строчку. При этом у костанайцев на одну игру меньше. В первом круге команда Шпилевского обыграла «Тобол» со счетом 3:1. Два гола в той игре ударами со штрафных забил Небойша Косович. В предстоящей игре алматинцы не смогут рассчитывать на получившего травму Гулжигита Алыкулова.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MN1JVZli4fE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Каспий» — «Ордабасы»

Актауский клуб в предыдущем туре дал бой алматинскому «Кайрату», но в итоге уступил команде Шпилевского. Стоит полагать, что шымкентцам в предстоящей игре будет непросто.

«Ордабасы» в первом круге минимально обыграл «Каспий» (1:0). У шымкентцев 24 очка. Клуб делит второе-третье места с «Астаной». При этом «Ордабасы» сыграл на одну встречу больше. «Каспий» с семью баллами замыкает турнирную таблицу.

Матч «Каспий» — «Ордабасы» пройдет на поле стадиона «Жас Кыран».

«Окжетпес» — «Астана»

Для «Астаны» это будет второй матч под руководством Андрея Тихонова. Первый против «Тобола» столичный клуб выиграл. В случае успеха костанайцев в матче с «Кайратом» и победы «Астаны» над «Окжетпесом», и учитывая, что у «Кайрата» на один матч больше, некое подобие интриги за чемпионство возродится. У «Астаны» 24 очка. «Окжетпес» занимает предпоследнее десятое место, набрав десять баллов.

Отметим, что «Астана» не сможет рассчитывать на Пиероса Сотириу и Евгения Постникова. Напомним, в первом круге «Астана» обыграла «Окжетпес» со счетом 2:0. Матч состоится на «Центральном» стадионе.

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«Шахтер» — «Кызыл-Жар СК»

Карагандинский клуб, как и «Жетысу» имеющий 16 очков, может попытаться догнать группу клубов, ведущую борьбу за медали. Пока «Шахтер» делит шестое-седьмое место с талдыкорганцами.

«Кызыл-жар СК» в случае победы над «Шахтером», наберет 14 очков и сместит с восьмоц строчки «Тараз».