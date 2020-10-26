Шпиля тайм. «Кайрат» может досрочно стать чемпионом или сам создать интригу в КПЛ

ФК «Кайрат», будучи абсолютным фаворитом за чемпионское звание, выходит на решающий отрезок сезона, где его ожидает очень непростой календарь. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как алматинский клуб может обеспечить себе титул до международной паузы, или, наоборот, возродить чемпионскую гонку и создать себе проблемы.

С точки зрения плотности игр и квалификации соперников, грядущий отрезок в чемпионате для «Кайрата» является ключевым. Ближайший матч с «Тоболом» имеет огромное турнирное значение именно для костанайцев.

Проиграть второй матч подряд для команды Григория Бабаяна будет означать не только потерю столь необходимых очков, но и определенное психологическое давление. Еще в первом очном матче алматинцев с костанайцами итоговый результат не совсем точно отражал то, что происходило на поле. «Кайрат» выручили стандарты от Нейбоши Косовича, но в целом «Тобол» выглядел не сильно хуже соперника.

Дальше «Кайрат» будет ожидать обескровленная, но уже не такая безнадежная «Астана». Выиграть в принципиальном противостоянии для столичного клуба важно сразу по нескольким причинам. Тут и реванш за унизительное поражение в первом круге, а также возможность отсрочить чемпионство соперника и укрепить собственные позиции в борьбе за второе место. Кроме того, потенциальная победа над «Кайратом» значительно повысит статус Андрея Тихонова в глазах болельщиков и футбольной общественности. Поэтому вторая дуэль между «Астаной» и «Кайратом» скорее всего будет более напряженной и конкурентной.

Но на этом изматывающий марафон для подопечных Алексея Шпилевского не заканчивается. Следом они сыграют с «Ордабасы» и «Кайсаром» — снова мотивированные и достаточно квалифицированные противники, которые способны отобрать очки у алматинцев.

Набрать максимальные 12 очков в четырех ближайших матчах — задача сверхсложная, но в случае ее выполнения в алматинском клубе могут уверенно открывать заготовленные бутылки шампанского и праздновать титул, а также дать шанс молодежи в оставшихся играх в ноябре. Споткнуться один раз в этот период — опять же не трагично для «Кайрата». Но если кайратовцы потеряют очки в двух-трех случаях — это станет катализатором интриги в чемпионской гонке и финиш сезона не превратится в формальность.