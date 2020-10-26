Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
20:30
Брайтон & Хоув
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
22:30
Байер
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Бернли
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Сельта
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» сыграл вничью в первом матче Лиги чемпионов
22«Реал» обыграл «Барселону» в класико
12:53 (мск), источник: Vesti.kz

Гол в ворота «Кайрата» признан лучшим в 14-м туре КПЛ-2020

Подведены итоги очередного тура.

Наверх

Гол игрока «Каспия» Марата Шахметова в ворота «Кайрата» признан лучшим в 14-м туре КПЛ-2020. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.

Шахметов набрал 39 процентов голосов. Игрок актауского клуба на 14-й минуте матча вбежал в штрафную алматинцев при подаче углового и ударом в касание поразил угол ворот Стаса Покатилова. Домашняя заготовка сработала — «Кайрату» пришлось отыгрываться.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второе место в голосовании занял Вагнер Лав («Кайрат») — 23 процента. Рубен Бриджидо на третьем месте — 18 процентов голосов. По десять процентов у Алексея Щеткина из «Астаны» и Элгуджи Лобжанидзе из «Кайсара». Они, разделив четвертое-пятое место, замкнули топ-5 голосования.

Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:

Первый тур. Конрад Вжесиньски («Кайрат») — гол в ворота «Тараза»;
Второй тур. Карлос Фонсека («Иртыш») — гол в ворота «Кызыл-Жар СК»;
Третий тур. Думан Нарзилдаев («Кайсар») — гол в ворота «Тараза»;
Четвертый тур. Серикжан Мужиков («Тобол») — гол в ворота «Астаны»;
Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе («Кайсар») — гол в ворота «Жетысу»;
Шестой тур. Айбол Абикен («Кайрат») — гол в ворота «Астаны»;
Седьмой тур. Асхат Тагыберген («Кайсар») — гол в ворота «Тобола»;
Восьмой тур. Жоао Пауло («Ордабасы») — гол в ворота «Астаны»;
Девятый тур. Айдос Таттыбаев («Шахтер») — гол в ворота «Астаны»;
Десятый тур. Жоао Пауло («Ордабасы») — гол в ворота «Кызыл-Жар СК»;
Одиннадцатый тур. Небойша Косович («Кайрат») — гол в ворота «Окжетпеса»;
Двенадцатый тур. Вагнер Лав («Кайрат») — гол в ворота «Шахтера»;
Тринадцатый тур. Данияр Усенов («Кайрат») — гол в ворота «Жетысу».

Отметим, по итогам 14 туров «Кайрат» набрал 35 очков. «Астана» и «Ордабасы» имеют по 24 балла.

Читайте также
"Окжетпес" получил второе техническое поражение в чемпионате Казахстана по футзалу
Стал известен преемник Гвардиолы в «Манчестер Сити»
Тренер Гейджи рассказал об отношении к Нурмагомедову после боя
Игрок «Баварии» с ложным тестом на COVID сможет сыграть с «Локо»
Коварный риттбергер и заводная птица. Щербакова - лучшая на КР
«Барселона» направила жалобу из-за судейства в матче с «Реалом»
Японский премьер пообещал обязательно провести ОИ в 2021 году
Теплые кроссовки и классные куртки продают по смешным ценам
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь