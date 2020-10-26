Гол в ворота «Кайрата» признан лучшим в 14-м туре КПЛ-2020

Гол игрока «Каспия» Марата Шахметова в ворота «Кайрата» признан лучшим в 14-м туре КПЛ-2020. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.

Шахметов набрал 39 процентов голосов. Игрок актауского клуба на 14-й минуте матча вбежал в штрафную алматинцев при подаче углового и ударом в касание поразил угол ворот Стаса Покатилова. Домашняя заготовка сработала — «Кайрату» пришлось отыгрываться.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zCjVtF16w3I" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Второе место в голосовании занял Вагнер Лав («Кайрат») — 23 процента. Рубен Бриджидо на третьем месте — 18 процентов голосов. По десять процентов у Алексея Щеткина из «Астаны» и Элгуджи Лобжанидзе из «Кайсара». Они, разделив четвертое-пятое место, замкнули топ-5 голосования.

Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:

Первый тур. Конрад Вжесиньски («Кайрат») — гол в ворота «Тараза»;

Второй тур. Карлос Фонсека («Иртыш») — гол в ворота «Кызыл-Жар СК»;

Третий тур. Думан Нарзилдаев («Кайсар») — гол в ворота «Тараза»;

Четвертый тур. Серикжан Мужиков («Тобол») — гол в ворота «Астаны»;

Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе («Кайсар») — гол в ворота «Жетысу»;

Шестой тур. Айбол Абикен («Кайрат») — гол в ворота «Астаны»;

Седьмой тур. Асхат Тагыберген («Кайсар») — гол в ворота «Тобола»;

Восьмой тур. Жоао Пауло («Ордабасы») — гол в ворота «Астаны»;

Девятый тур. Айдос Таттыбаев («Шахтер») — гол в ворота «Астаны»;

Десятый тур. Жоао Пауло («Ордабасы») — гол в ворота «Кызыл-Жар СК»;

Одиннадцатый тур. Небойша Косович («Кайрат») — гол в ворота «Окжетпеса»;

Двенадцатый тур. Вагнер Лав («Кайрат») — гол в ворота «Шахтера»;

Тринадцатый тур. Данияр Усенов («Кайрат») — гол в ворота «Жетысу».