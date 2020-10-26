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13:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Жетысу» вырвал победу в матче с удалением, нелепой ошибкой вратаря и незабитым пенальти

Всего было забито четыре гола.

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«Жетысу» не без труда переиграл «Кайсар» в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила на поле Академии имени Тимура Сегизбаева и завершилась со счетом 3:1 в пользу талдыкорганского клуба.

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Первыми успеха добились семиреченцы. На 29-й минуте Аслан Дарабаев решился пробить из-за пределов штрафной площади. Однако Александр Заруцкий не справился с несильным его ударом, пропустив мяч в сетку своих ворот.

При этом на 41-й минуте кызылординцы остались в меньшинстве вследствие удаления болгарского легионера Александра Колева.

Несмотря на это, второй тайм «волки» начали здорово. Сначала на 48-й минуте усилиями Элвина Фортеса забили ответный гол. Затем заработали пенальти, который не смог реализовать Максим Федин, бесхитростный удар которого парировал Алмат Бекбаев.

Похоже, этот момент надломил кызылординцев, пропустивших впоследствии два гола от Дэвида Мавутора и Айбара Жаксылыкова на 71-й и 80-й минутах соответственно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этой победе «Жетысу» набрал 19 очков и поднялся с седьмого места на шестое, в то время как «Кайсар» с 20 баллами остался на пятой позиции.

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